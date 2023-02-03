Определение термина "Переторжка"

Переторжка

добровольные вторичные торги, в ходе которых участники тендера могут улучшить свои предложения и повысить шансы на победу. Переторжку может назначить организатор после рассмотрения всех заявок участников. Это позволяет заказчику выбрать подрядчика с наиболее выгодным предложением.