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Определение термина "Переторжка"

Переторжка -
добровольные вторичные торги, в ходе которых участники тендера могут улучшить свои предложения и повысить шансы на победу. Переторжку может назначить организатор после рассмотрения всех заявок участников. Это позволяет заказчику выбрать подрядчика с наиболее выгодным предложением.

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Что такое Переторжка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка