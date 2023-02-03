Определение термина "Платежное требование-поручение"

Платежное требование-поручение

платежный документ, представленный получателем средств в обслуживающий его банк; содержит требование получателя денежных средств к их плательщику об уплате положенной суммы, а также поручение плательщика своему банку о перечислении данной суммы получателю. С помощью таких документов поставщики, исполнители работ и услуг выставляют требования о перечислении денежных средств на их счет со счета тех фирм, которым проданы товары, для которых выполнены работы и услуги.