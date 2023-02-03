Определение термина "Подотчетные лица"

Подотчетные лица

лица, получившие денежные суммы под отчет для предстоящих расходов. П.Л. обязаны представлять в установленные сроки авансовые отчеты о расходе подотчетных сумм. Для учета расчетов с П.Л. используется счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». На выданные под отчет суммы счет 71 дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств. На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 кредитуется в корреспонденции . со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от характера произведенных расходов. Аналитический учет расчетов с П.Л. ведется в журнале-ордере № 7, контокоррентных карточках в зависимости от применяемых на предприятии учетных регистров. Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 и дебету счета 84 «Недостачи и потери от порчи ценностей». В дальнейшем эти суммы списываются со счета 84 в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате трудах, если они могут быть удержаны из заработной платы работника, а если не могут быть удержаны — в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».