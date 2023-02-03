Определение термина "Позиционирование товара"

Позиционирование товара

определение места нового товара в ряду существующих, то есть установление области его применения наряду с другими товарами, возможности вытеснения им старых товаров и конкуренции с ними. П. необходимо для уяснения потенциальных возможностей выхода с новым товаром на рынок.