Определение термина "Позишн-трейдер"

Позишн-трейдер

спекулянт на товарной бирже, который вкладывает деньги в спекулятивные операции на сравнительно длительный период времени, способствуя переливу капитала с одного рынка на другой и определяя тем самым уровень спекулятивной активности на товарных биржах.