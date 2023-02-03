Определение термина "Правоспособность"

Правоспособность

1) связанная с возрастом и здоровьем, возникающая с момента рождения способность человека, гражданина иметь и использовать имущественные и неимущественные права, соблюдать обязанности и отвечать по ним; 2) признанная государством способность юридических лиц иметь и использовать имущественные и неимущественные права, нести обязанности и отвечать по ним с момента регистрации юридических лиц.