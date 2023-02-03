Определение термина "Промесса"

Промесса

1) обязательство владельца облигации обменять ее на другую облигацию того же или аналогичного займа в случае выхода ее в тираж, 2) обязательства владельца рблигации выигрышного займа или лотерейного билета уступить вознаграждение другому лицу при условии определенного заранее выплаченного вознаграждения.