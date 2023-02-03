Определение термина "Простой вексель"

Простой вексель

письменное долговое обязательство строго установленной формы, выписываемое заемщиком и дающее векселедержателю бесспорное право требовать от должника уплаты обозначенной суммы по истечении срока векселя; плательщиком является сам векселедатель; обязательными признаками являются: 1) наименование «вексель» в тексте документа; 2) безусловный приказ о платеже определенной суммы денег; 3) имя плательщика; 4) указание срока и места платежа; 5) дата и место составления векселя; 6) подпись векселедателя. Отсутствие любого из признаков лишает документ силы векселя.