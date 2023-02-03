Определение термина "Расходы будущих периодов"

Расходы будущих периодов

затраты, производимые в предшествующем и отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции в последующие периоды. К Р.Б.П. относятся затраты на подготовку будущего производства: затраты на освоение новой продукции, затраты на горноподготовительные работы, вперед

уплаченную аренду; на рекультивацию земель; на неравномерно производимый в течение года ремонт основных средств (при условии отсутствия на предприятии специального фонда или резерва) и т. д. Эти расходы учитываются по кредиту счета 97 и списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные, расходы», 44 «Издержки обращения».