Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Расходы будущих периодов

Определение термина "Расходы будущих периодов"

Расходы будущих периодов -
затраты, производимые в предшествующем и отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции в последующие периоды. К Р.Б.П. относятся затраты на подготовку будущего производства: затраты на освоение новой продукции, затраты на горноподготовительные работы, вперед
уплаченную аренду; на рекультивацию земель; на неравномерно производимый в течение года ремонт основных средств (при условии отсутствия на предприятии специального фонда или резерва) и т. д. Эти расходы учитываются по кредиту счета 97 и списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные, расходы», 44 «Издержки обращения».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

"альтернативные издержки — стоимость производства товара или услуги, измеряемая с точки зрения потерянной (упущенной) во...

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1) сосредоточение деятельности на относительно узких направлениях, отдельных технологических операциях или видах выпуска...

БЕНЕФИЦИАР

(от франц. benefice — прибыль, польза) — лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, прибыли,...

БЕНЕФИЦИАР

(от фр. benefice — прибыль, польза) — лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег....

АКТИВЫ

(от лат. activus — действенный) — совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании ...

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

система наблюдения, обобщения и отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью получения достоверных...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Расходы будущих периодов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка