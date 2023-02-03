Определение термина "Разверстка"

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налог, суммарные поступления от которого заранее определены налоговыми органами. Сумма такого налога распределяется затем на всех плательщиков пропорционально налоговой базе. Такой метод налогообложения гарантирует получение заданной суммы и применяется в том случае, когда трудно определить величину ставки, приводящей к получению той же суммы. В настоящее время Р. практически не применяется, вместо нее используется налог с твердой ставкой. В России Р. существовала в годы «военного коммунизма» в виде продовольственной (натуральной) Р. и была заменена в 1921 г. продовольственным налогом.