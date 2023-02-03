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Определение термина "Референция (от лат. referre — сообщать)"

Референция (от лат. referre — сообщать) -
1) рекомендация, характеристика, выдаваемая одним лицом или организацией другому лицу или организации, удостоверяющая, что они могут пользоваться доверием в деловых кругах, обладают требуемыми качествами, кредитоспособностью; 2) справка о службе и служебных обязанностях лица, содержащая одновременно отзыв о его работе. Р. может быть предоставлена по запросу третьего лица, которое хочет установить отношения со вторым лицом, но желает при этом заручиться мнением первого лица, пользующегося высокой репутацией в деловом мире.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Референция (от лат. referre — сообщать): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка