Определение термина "Референция (от лат. referre — сообщать)"

Референция (от лат. referre — сообщать)

1) рекомендация, характеристика, выдаваемая одним лицом или организацией другому лицу или организации, удостоверяющая, что они могут пользоваться доверием в деловых кругах, обладают требуемыми качествами, кредитоспособностью; 2) справка о службе и служебных обязанностях лица, содержащая одновременно отзыв о его работе. Р. может быть предоставлена по запросу третьего лица, которое хочет установить отношения со вторым лицом, но желает при этом заручиться мнением первого лица, пользующегося высокой репутацией в деловом мире.