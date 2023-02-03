Определение термина "Руководители низового звена"

Руководители низового звена

организационный уровень, находящийся непосредственно над рабочими и другими работниками (не управляющими). Р.Н.З. в основном осуществляют контроль за выполнением производственных заданий для непрерывного получения непосредственной информации о правильности выполнения этих заданий, а также отвечают за использование выделенных им ресурсов, таких, как сырье и оборудование.