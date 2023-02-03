Определение термина "Руководители среднего звена"

Руководители среднего звена

руководители, координирующие и контролирующие работу младших начальников. Этот организационный уровень — наиболее многочисленный в системе управления, и иногда возникает необходимость разделить данную группу на два уровня: верхний средний и низший средний. Характер работы Р.С.З. в большей степени определяется содержанием работы подразделения, чем организации в целом. В основном Р.С.З. являются буфером между руководителями высшего и низового звеньев.