Определение термина "Рынок ценных бумаг"

Рынок ценных бумаг

часть рынка ссудных капиталов, где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. Через банки, специальные кредитные институты и фондовую биржу аккумулируются денежные накопления юридических, физических лиц и государства и направляются на производительные и непроизводительные вложения капиталов. Различают первичный рынок ценных бумаг, где осуществляются эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, и вторичный, где производится купля-продажа (обращение) ранее выпущенных ценных бумаг.