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Определение термина "Сборы"

Сборы -
разновидность обязательных платежей, взимаемых за те или иные операции и услуги в пользу бюджета или организаций, выполняющих соответствующие работы и услуги. Основными видами сборов являются: административные, взимаемые с юридических и физических лиц за административные действия в их интересах; бандерольный, взимаемый посредством продажи бандеролей, наклеиваемых на товар в виде свидетельства об уплате акцизного сбора, налога; гербовый, взимаемый за регистрацию документов, государственная пошлина; грузовой, представляющий оплату грузовладельцем услуг, оказываемых ему морским портом; клиринговый, взимаемый расчетной палатой за регистрацию фьючерсного контракта; комиссионные, взимаемые за посреднические услуги; консульские, взимаемые за услуги консульств; лицензионный, взимаемый за получение лицензий на экспорт и импорт; патентный, взимаемый с юридических и физических лиц, имеющих доходы при занятиях промыслом; портовые — платежи, которыми порт облагает суда и грузы; регистрационный, представляющий косвенный налог на сделки; рыночный — плата за право торговли на рынке; страховой - плата за страхование пассажиров и багажа; таможенные — дополнительные сборы, взимаемые сверх таможенных пошлин, сбор с владельцев транспортных средств и пр.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Сборы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка