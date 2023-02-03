Определение термина "Соглашение (по модели 1 или модели 2 (iga))"

Соглашение (по модели 1 или модели 2 (iga))

соглашение или договоренность между США и иностранным правительством (или одним или несколькими правительственными органами), заключенное с целью реализации и содействия в реализации FATCA. Существуют две модели такого соглашения: Соглашение по Модели 1 и Модели 2.