Определение термина "Совершенная неэластичность"

Совершенная неэластичность

ситуация изменение цены не ведет к изменению спроса (совершенно неэластичный спрос) и предложения (совершенно неэластичное предложение). Величина спроса (предложения) одинакова при любых ценах, на графиках величины спроса и предложения в зависимости от цены кривые спроса и предложения становятся вертикальными прямыми.