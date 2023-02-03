Определение термина "Страховая медицина"

Страховая медицина

форма медицинского обслуживания населения с оплатой такого обслуживания из средств страховых фондов. Страховые фонды формируются за счет бюджетных ассигнований и взносов предприятий и граждан. В страховые фонды медицинского страхования поступают также денежные взыскания с предприятий и организаций, являющихся виновниками потери здоровья, не обеспечивающими требуемые условия труда и техники безопасности.