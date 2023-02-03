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Определение термина "Страховой случай"

Страховой случай -
совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. При С.С. с имуществом страховая выплата производится в виде страхового возмещения, при С.С. с личностью страхователя или третьего лица — в виде страхового обеспечения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Страховой случай -
"фактически произошедшее событие, с наступлением которого возникает обязанность страховой компании по выплате страхового возмещения.

Например, по договорам страхования КАСКО страховыми случаями являются:

  • ДТП (Дорожно-транспортное происшествие);
  • Возгорание (огонь, пожар);
  • Стихийные бедствия;
  • Противоправные действия третьих лиц.

    Чаще всего конкретный перечень страховых рисков указывается не в договоре страхования (полисе), а в правилах страхования, которые потребитель (Страхователь) не редко оставляет без должного внимания.

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    Что такое Страховой случай: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка