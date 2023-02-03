Определение термина "Страховой случай"

Страховой случай

совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. При С.С. с имуществом страховая выплата производится в виде страхового возмещения, при С.С. с личностью страхователя или третьего лица — в виде страхового обеспечения.