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Определение термина "Субсчет"

Субсчет -
1) способ группировки данных аналитического учета. С. являются счетами второго порядка и используются для получения обобщенных показателей в дополнение к данным синтетических счетов. Перечень С. указывается в Плане счетов. Например, счет 06 Долгосрочные финансовые вложения имеет следующие С.: 06-1 Паи и акции, 06-2 Облигации, 06-3 Предоставленные займы; 2) счета, открываемые в банках в дополнение к уже открытым счетам для той или иной организации. Так, фирме, имеющей филиалы вне места нахождения самой фирмы, может быть открыт субсчет в банке по месту нахождения филиалов. С. открываются по просьбе клиентов банка для удобства расчетов и, исходя из характера операций. Обычно С. предназначены для ограниченного круга операций, например, с некоторых С. запрещается расходование средств и их остатки должны перечисляться на основные счета в банке.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Субсчет: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка