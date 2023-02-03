Определение термина "Субсчет"

Субсчет

1) способ группировки данных аналитического учета. С. являются счетами второго порядка и используются для получения обобщенных показателей в дополнение к данным синтетических счетов. Перечень С. указывается в Плане счетов. Например, счет 06 Долгосрочные финансовые вложения имеет следующие С.: 06-1 Паи и акции, 06-2 Облигации, 06-3 Предоставленные займы; 2) счета, открываемые в банках в дополнение к уже открытым счетам для той или иной организации. Так, фирме, имеющей филиалы вне места нахождения самой фирмы, может быть открыт субсчет в банке по месту нахождения филиалов. С. открываются по просьбе клиентов банка для удобства расчетов и, исходя из характера операций. Обычно С. предназначены для ограниченного круга операций, например, с некоторых С. запрещается расходование средств и их остатки должны перечисляться на основные счета в банке.