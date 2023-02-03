Определение термина "Текущий счет"

Текущий счет

вид счетов в банках, которые служат для хранения денежных средств и осуществления текущих расчетов предприятиями, организациями и т.п., которые могут быть легко сняты со счета. На Т.С. сосредотачиваются главным образом временно свободные денежные капиталы и кассовые резервы промышленных и торговых предприятий. Расчеты по Т.С. совершаются с помощью чеков. Если на счете отражаются еще и ссудные операции, он называется контокоррентным.