Определение термина "Теория полезности"

Теория полезности

теоретическое направление в экономической науке, развитое представителями австрийской школы в XIX—XX вв., основанное на объективном базисном понятии «полезность», воспринимаемом как удовольствие, удовлетворение, получаемое человеком в результате потребления благ. Основной принцип Т.П. — закон убывающей предельной полезности, согласно которому приращение полезности, полученное от одной добавленной единицы блага, постепенно убывает.