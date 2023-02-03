Определение термина "Титризация"

Титризация

выпуск учреждением-кредитором обращающихся ценных бумаг как титулов собственности на имеющиеся у него домовые требования, владение которыми переходит к покупателю этих ценных бумаг. Такие бумаги впервые появилась в США в 70-х гг. В конце 80-х распространилась в Западной Европе. Сберегательные учреждения, коммерческие банки, выдающие ипотечные кредиты, могут продавать соответствующие домовые требования федеральным агентствам, которые объединяют наиболее надежные домовые требования в единые пакеты (пулы) и выпускают их в обращение в виде ценных бумаг, называемых pass-through. Покупатель, приобретая эти ценные бумаги, приобретает финансовые активы (ипотечные домовые требования) и ползает поступления в, виде процентов с платежей. Домовые требования выпускаются под гарантию федеральных агентств.