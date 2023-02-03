Определение термина "Титульный список"

Титульный список

поименный перечень строящихся объектов, включенных в планы капитальных вложений. Содержит наименование строительства с указанием его местонахождения, года его начала и окончания, проектной мощности, сметной стоимости, объема строительно-монтажных работ и незавершенного строительства.