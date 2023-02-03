Определение термина "Торговые термины"

Торговые термины

применяемые в международной торговле стандартные толкования условий продажи товаров. Наиболее известны следующие: ФАС — условие, при котором в стоимость товара входит его доставка в пункт отправления и размещение около транспортного средства, все расходы и риски до этого момента несет продавец; ФОБ — условие, при котором в стоимость входят транспортные и другие расходы до момента доставки груза на транспортное средство в пункте отправки; СИФ — продажа на таком условии означает, что в стоимость товара включены расходы, связанные с его транспортировкой до таможенного пункта получателя и страхованием; КАФ — то же, что и условие СИФ, но страхование происходит за счет покупателя; ФРАНКО — условие, когда продавец за свой счет доставляет груз в пункт, указанный в договоре, где покупатель принимает его и несет все последующие расходы.