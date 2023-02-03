Определение термина "Торговый дом"

Торговый дом

крупное торговое предприятие, занимающаяся масштабными торговыми сделками по широкой номенклатуре товаров, использующее как собственный, так и привлеченный капитал. Часто Т.Д. осуществляют наряду с торговыми и другие экономические операции, тесно взаимодействуют с производителями товаров.