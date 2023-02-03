Определение термина "Торговый посредник"

торговое предприятие, предприниматель, выступающий связующим звеном между производителем и потребителем, продавцом и покупателем товара, способствующий торговому процессу, развитию торговли.

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