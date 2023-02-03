Определение термина "Тотальная ориентация маркетинга"

Тотальная ориентация маркетинга

подход к маркетингу, при котором все планы фирмы и ее действия направлены на удовлетворение запросов потребителя при балансе всех составных частей маркетинга; это более высокий уровень развития маркетинга по сравнению с этапом ориентации на продажи. Обслуживание проданного товара рассматривается в этом случае как обратная связь в цепи управления продажей.