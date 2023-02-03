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Определение термина "Товарная биржа"

Товарная биржа -
организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой деятельности, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам. Т.Б. обеспечивает крупную оптовую торговлю массовыми товарами (зерно, хлопок, металл и др.) по образцам и стандартам. Иногда биржи специализируются на операциях лишь по одной группе товаров. Сделки носят срочный характер (наиболее распространенный срок — 6 месяцев), что создает возможность игры на разнице цен. Данные о биржевых ценах в виде котировок систематически публикуются в биржевых бюллетенях. Т.Б. впервые появились в XIX в., получили широкое распространение в настоящее время как специализированные биржи. Сделки на биржах бывают трех видов: 1) с оплатой наличными, в этом случае предполагается немедленная поставка товара; 2) срочные, при которых товар должен быть поставлен по истечении определенного срока, указанного в договоре; 3) регулируемые, или так называемые сделки на особых биржевых условиях. На современных биржах продается в основном стандартизированный товар, скорее даже не сам товар, а лишь контракты на его поставку. Крупнейшие Т.Б. расположены в Нью-Йорке (зерновая биржа), Лондоне (биржа металлов).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Товарная биржа: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка