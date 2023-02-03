Товарный знак

знаки, дающие возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Наряду с Т.З. используется торговая марка в виде фирменного знака-символа для обозначения не одного, а всех товаров данной фирмы. Обладатель зарегистрированного в установленном порядке Т.З. имеет исключительное право на его использование, охраняемое законом.