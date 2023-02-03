Определение термина "Убытки"

Убытки

потери от хозяйственной деятельности, выраженные в денежной форме; превышение расходов предприятия, предпринимателя над доходами, влекущее уменьшение материальных и денежных ресурсов. У. отражаются пс> дебету счета 80 «Прибыли и убытки», а прибыль — по кредиту. Разница между итоговыми суммами показывает финансовый результат деятельности.