Определение термина "Учетные операции"

Учетные операции

операции банков по учету векселей и некоторых других видов долговых обязательств; способ авансирования денежных средств. Кроме коммерческих векселей банки учитывают также некоторые казначейские обязательства и купоны на выплату процентов по облигациям, срок выплаты по которым еще не наступил. В результате У.О. банк получает прибыль в виде суммы учета. Фирмы прибегают к этой операции в случае необходимости получения денежных средств немедленно, до истечения срока векселя.