Определение термина "Удобные капитальные вложения"

капитальные вложения, приходящиеся на величину прироста годового объема продукции предприятия, полученного за их счет, либо на единицу прироста основных средств.

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