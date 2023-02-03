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Определение термина "Ускоренная амортизация"

Ускоренная амортизация -
метод начисления амортизации, при котором утвержденная в установленном порядке норма годовых амортизационных отчислений увеличивается не более чем в 2 раза. Метод распространяется на активную часть основных фондов, введенных в действие после 1 января 1991 г., а также на основные средства, используемые для выпуска средств вычислительной техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов и оборудования, расширения экспорта продукции в случаях, когда осуществляется массовая замена изношенной и морально устаревшей техники новой, более производительной (по согласованию с Минэкономики России и Минфином России). Метод не распространяется: на машины, оборудование и транспортные средства, нормативный срок использования которых не превышает трех лет; на отдельные виды оборудования самолетно-моторного парка, нормативный срок службы которых определяется количеством часов работы самолетов и вертолетов; на подвижной состав автомобильного транспорта, по которому начисление амортизации на реновацию производится в процентах от стоимости автомашины на 1000 км фактического пробега: на уникальную технику и оборудование, предназначенные для использования только при определенных видах испытаний и производства ограниченного количества видов конкретной продукции.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Ускоренная амортизация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка