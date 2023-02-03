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Определение термина "Валюта платежа"

Валюта платежа -
валюта, в которой происходит оплата товаров, оказываемых услуг или погашение кредита. В.П. может быть любая валюта, согласованная между поставщиком и покупателем. Выбор В.П. осуществляется с учетом валютного курса, сложившихся традиций и т. п. В.П. может не совпадать с валютой сделки. В международной торговле наиболее часто В.П. являются американский доллар, а также фунт стерлингов, немецкая марка, японская иена. Получили распространение искусственно созданные так называемые международные счетные денежные единицы - специальные права заимствования (СДР) и европейская валютная единица (ЭКЮ).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валюта платежа -
согласованная между поставщиком товара и его покупателем валюта, в которой оплачивается товар при внешнеторговой операции. В случае ее несовпадения с валютой сделки используют переводный курс для пересчета валюты сделки в валюту платежа. См. также СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ.
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валюта платежа: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка