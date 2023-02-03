Определение термина "Валюта платежа"

Валюта платежа

валюта, в которой происходит оплата товаров, оказываемых услуг или погашение кредита. В.П. может быть любая валюта, согласованная между поставщиком и покупателем. Выбор В.П. осуществляется с учетом валютного курса, сложившихся традиций и т. п. В.П. может не совпадать с валютой сделки. В международной торговле наиболее часто В.П. являются американский доллар, а также фунт стерлингов, немецкая марка, японская иена. Получили распространение искусственно созданные так называемые международные счетные денежные единицы - специальные права заимствования (СДР) и европейская валютная единица (ЭКЮ).