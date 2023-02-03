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Определение термина "Варрант"

Варрант -
(англ, warrant — полномочие, правомочие) — 1) свидетельство, обеспечивающее его владельцу право покупки ценных бумаг по установленной цене в течение определенного периода времени или бессрочно. Нередко такое свидетельство предлагается вместе с ценными бумагами в виде стимула для покупки;
2) документ, свидетельствующий прием товарным складом на хранение определенного товара с обозначением веса, количества мест, качества и количества товаров. В. может передаваться в порядке индоссамента, что позволяет использовать его при продаже и залоге товара. Состоит из двух частей — складского свидетельства и залогового свидетельства. Получить товар со склада можно только при условии предъявления складу обоих документов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Варрант -
(от англ. warrant — полномочие, правомочие) — 1) товарная квитанция, свидетельство склада, базы о приеме товара на хранение; 2) ценная бумага, предоставляющая ее владельцу право на покупку других ценных бумаг по льготной цене при их первичном размещении.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Варрант: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка