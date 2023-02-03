Определение термина "Варрант"

Варрант

(англ, warrant — полномочие, правомочие) — 1) свидетельство, обеспечивающее его владельцу право покупки ценных бумаг по установленной цене в течение определенного периода времени или бессрочно. Нередко такое свидетельство предлагается вместе с ценными бумагами в виде стимула для покупки;

2) документ, свидетельствующий прием товарным складом на хранение определенного товара с обозначением веса, количества мест, качества и количества товаров. В. может передаваться в порядке индоссамента, что позволяет использовать его при продаже и залоге товара. Состоит из двух частей — складского свидетельства и залогового свидетельства. Получить товар со склада можно только при условии предъявления складу обоих документов.