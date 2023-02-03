Определение термина "Вексель"
Существуют следующие типы В.:
Безусловный В. — В., который подлежит оплате наличными по предъявлении.
Бронзовый В. — «дутый», не имеющий товарного покрытия и никакой ценности, выставляемый предпринимателями друг другу с целью получения банковских ссуд.
Гарантийный В. — В., выданный в обеспечение хозяйственной сделки без получения векселедержателем от векселедателя указанной в нем суммы.
Домицилированный В. — с оговоркой о том, что он подлежит оплате третьим лицом - домицилиантом по месту жительства плательщика, либо в другом указанном месте. Казначейский В., выпускаемый государством для покрытия своих расходов.
Коммерческий В. — выдаваемый заемщиком под залог товара.
Опротестованный В. — по которому нотариально удостоверен векселедержателем отказ должника от оплаты.
Предъявительский В. — который подлежит оплате немедленно по требованию предъявителя.
Срочный В. — с фиксированным сроком.
Финансовый В. — выдаваемый одним банком другому банку для получения взамен него денег.
Частный В. — выписываемый частным лицом.
Выданные В. учитываются на счетах 94 «Краткосрочные займы», 95 «Долгосрочные займы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (субсчет «Векселя выданные»).
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").
Популярные термины
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
предприятие, организация, компания, лицо, производящее, изготавливающее продукцию, товары, услуги....
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
заработная плата, исчисленная как совокупность благ, потребительских товаров и услуг, которые можно на нее приобрести. Р...
АССИГНОВАНИЯ
денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные нужды, цели или определенным организа...
АССИГНОВАНИЯ
денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные цели или определенным организациям....
КОРПОРАЦИЯ
(лат. corporatio — объединение) совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной д...
ТРУД
один из четырех основных факторов производства: осознанная, общепризнанная деятельность человека, требующая приложения у...