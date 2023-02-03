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Определение термина "Вексель"

Вексель -
(нем. Wechsel — обмен) — письменное долговое обязательство строго установленной законом формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), предоставляющее последнему безусловное, поддерживаемое законом право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в В. В. бывают: простые; переводные (тратта); коммерческие, выдаваемые заемщиком под залог товаров; банковские, выставляемые банками данной страны на своих заграничных корреспондентов (иностранные банки); казначейские, выпускаемые государством для покрытия своих расходов. Простой В. удостоверяет обязательство заемщика, векселедателя, уплатить заимодавцу, векселедержателю, положенный к возврату долг в оговоренный срок. Переходный В., именуемый траттой, выписывается векселедержателем (трассантом) в виде письменного поручения, приказа векселедателю (трассату) заплатить заимствованную сумму с процентами третьему лицу (ремитенту). Тем самым ремитент становится новым векселедержателем. Например, кредитор Иванов предоставил деньги в долг Сидорову, но перевел полученный от Сидорова вексель на имя третьего лица — Михайлова, которому Сидоров и должен вернуть долг. В данной ситуации Иванов — первичный векселедержатель, трассант, Сидоров —векселедатель, трассат, а Михайлов — вторичный векселедержатель, ремитент.

Существуют следующие типы В.:
Безусловный В. — В., который подлежит оплате наличными по предъявлении.
Бронзовый В. — «дутый», не имеющий товарного покрытия и никакой ценности, выставляемый предпринимателями друг другу с целью получения банковских ссуд.
Гарантийный В. — В., выданный в обеспечение хозяйственной сделки без получения векселедержателем от векселедателя указанной в нем суммы.
Домицилированный В. — с оговоркой о том, что он подлежит оплате третьим лицом - домицилиантом по месту жительства плательщика, либо в другом указанном месте. Казначейский В., выпускаемый государством для покрытия своих расходов.
Коммерческий В. — выдаваемый заемщиком под залог товара.
Опротестованный В. — по которому нотариально удостоверен векселедержателем отказ должника от оплаты.
Предъявительский В. — который подлежит оплате немедленно по требованию предъявителя.
Срочный В. — с фиксированным сроком.
Финансовый В. — выдаваемый одним банком другому банку для получения взамен него денег.
Частный В. — выписываемый частным лицом.

Выданные В. учитываются на счетах 94 «Краткосрочные займы», 95 «Долгосрочные займы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (субсчет «Векселя выданные»).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Вексель -
"(от нем. Wechsel — обмен) — ценная бумага в виде долгосрочного обязательства, составленного в письменном виде по определенной форме. Вексель дает лицу, которому он выдан (кредитору, заимодавцу), именуемому векселедержателем, безусловное, поддерживаемое законом право на получение (возврат) предоставленного им на фиксированный срок и на определенных условиях денежного долга. Различают: простой вексель, который удостоверяет обязательство заемщика, векселедателя, уплатить заимодавцу, векселедержателю, положенный к возврату долг в оговоренный срок; переводный вексель, именуемый траттой, который выписывается векселедержателем (трассантом) в виде письменного поручения, приказа векселедателю (трассату) заплатить заимствованную сумму с процентами третьему лицу (ремитенту). Тем самым ремитент становится новым векселедержателем. Например, кредитор А предоставил деньги в долг Б, но перевел полученный от Б вексель на имя третьего лица — В, которому Б и должен вернуть долг. В данной ситуации А — первичный векселедержатель, трассант, Б — векселедатель, трассат, а В — вторичный векселедержатель, ремитент; безусловный вексель — вексель, подлежащий оплате наличными по предъявлении; бронзовый вексель — ""дутый"", не имеющий товарного покрытия и никакой ценности вексель, выставляемый предпринимателями друг другу с целью получения банковских ссуд; гарантийный вексель — вексель, выданный в обеспечение хозяйственной сделки без получения векселедержателем от векселедателя указанной в нем суммы; домицилированный вексель — вексель с оговоркой о том, что он подлежит оплате третьим лицом — домицилиантом по месту жительства плательщика либо в другом указанном месте; казначейский вексель — вексель, выпускаемый государством для покрытия своих расходов; коммерческий вексель — вексель, выдаваемый заемщиком под залог товара; опротестованный вексель — вексель, по которому нотариально удостоверен векселедержателем отказ должника от оплаты; первоклассный вексель — вексель, учитываемый по величине, близкой к его номиналу; предъявительский вексель — подлежит оплате немедленно по требованию предъявителя; срочный вексель — с фиксированным сроком; товарный вексель — вексель, выданный под оплату товара в соответствии с торговым контрактом, форма коммерческого кредита; финансовый вексель — вексель, выдаваемый одним банком другому банку для получения взамен него денег; частный вексель — вексель, выписываемый частным лицом. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Вексель: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка