Определение термина "Вексель"

Вексель

(нем. Wechsel — обмен) — письменное долговое обязательство строго установленной законом формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), предоставляющее последнему безусловное, поддерживаемое законом право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в В. В. бывают: простые; переводные (тратта); коммерческие, выдаваемые заемщиком под залог товаров; банковские, выставляемые банками данной страны на своих заграничных корреспондентов (иностранные банки); казначейские, выпускаемые государством для покрытия своих расходов. Простой В. удостоверяет обязательство заемщика, векселедателя, уплатить заимодавцу, векселедержателю, положенный к возврату долг в оговоренный срок. Переходный В., именуемый траттой, выписывается векселедержателем (трассантом) в виде письменного поручения, приказа векселедателю (трассату) заплатить заимствованную сумму с процентами третьему лицу (ремитенту). Тем самым ремитент становится новым векселедержателем. Например, кредитор Иванов предоставил деньги в долг Сидорову, но перевел полученный от Сидорова вексель на имя третьего лица — Михайлова, которому Сидоров и должен вернуть долг. В данной ситуации Иванов — первичный векселедержатель, трассант, Сидоров —векселедатель, трассат, а Михайлов — вторичный векселедержатель, ремитент.



Существуют следующие типы В.:

Безусловный В. — В., который подлежит оплате наличными по предъявлении.

Бронзовый В. — «дутый», не имеющий товарного покрытия и никакой ценности, выставляемый предпринимателями друг другу с целью получения банковских ссуд.

Гарантийный В. — В., выданный в обеспечение хозяйственной сделки без получения векселедержателем от векселедателя указанной в нем суммы.

Домицилированный В. — с оговоркой о том, что он подлежит оплате третьим лицом - домицилиантом по месту жительства плательщика, либо в другом указанном месте. Казначейский В., выпускаемый государством для покрытия своих расходов.

Коммерческий В. — выдаваемый заемщиком под залог товара.

Опротестованный В. — по которому нотариально удостоверен векселедержателем отказ должника от оплаты.

Предъявительский В. — который подлежит оплате немедленно по требованию предъявителя.

Срочный В. — с фиксированным сроком.

Финансовый В. — выдаваемый одним банком другому банку для получения взамен него денег.

Частный В. — выписываемый частным лицом.



Выданные В. учитываются на счетах 94 «Краткосрочные займы», 95 «Долгосрочные займы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (субсчет «Векселя выданные»).