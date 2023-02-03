Определение термина "Визитная карточка"

Визитная карточка

(от фр. visile — посещать) — карточка, на которой указаны сведения о ее владельце, обладателе. Как правило, на В.К. указывается фамилия, имя, отчество, должность, служебный (иногда домашний) адрес, телефоны. Часто на визитке помещается товарный знак, логотип фирмы. В.К. может быть заполнена с двух сторон на разных языках, однако это не считается признаком хорошего тона - лучше иметь отдельные карточки на английском и на родном языке. Согласно деловому этикету при деловых встречах, беседах происходит обмен В.К.