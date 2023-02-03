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Определение термина "Внутрихозяйственные расчеты"

Внутрихозяйственные расчеты -
расчеты со структурными подразделениями, выделенными на самостоятельный баланс или отдельные балансы. Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для учета всех видов расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями предприятий: расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по реализации продукции; передачи расходов по общеуправленческой деятельности; выплатам заработной платы работникам подразделений и пр. К счету открываются субсчета: 79-1 «По выделенному имуществу», 79-2 «По текущим операциям». На субсчете 79-1 «По выделенному имуществу» учитываются расчеты с обособленными подразделениями по переданным им основным и оборотным средствам. Имущество списывается предприятием со счета 01 «Основные средства» в дебет счета 79. Обособленное подразделение принимает на учет имущество с кредита счета 79 в дебет счета 01. В балансе предприятия В.Р. не отражаются.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Внутрихозяйственные расчеты -
"расчеты между структурными подразделениями организации, имеющими самостоятельные балансы или субсчета. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Внутрихозяйственные расчеты: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка