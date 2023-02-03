Определение термина "Внутрихозяйственные расчеты"

Внутрихозяйственные расчеты

расчеты со структурными подразделениями, выделенными на самостоятельный баланс или отдельные балансы. Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для учета всех видов расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями предприятий: расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по реализации продукции; передачи расходов по общеуправленческой деятельности; выплатам заработной платы работникам подразделений и пр. К счету открываются субсчета: 79-1 «По выделенному имуществу», 79-2 «По текущим операциям». На субсчете 79-1 «По выделенному имуществу» учитываются расчеты с обособленными подразделениями по переданным им основным и оборотным средствам. Имущество списывается предприятием со счета 01 «Основные средства» в дебет счета 79. Обособленное подразделение принимает на учет имущество с кредита счета 79 в дебет счета 01. В балансе предприятия В.Р. не отражаются.