Определение термина "Возвратные префакции"

Возвратные префакции

"привилегированные акции, которые могут быть погашены, выкуплены акционерной компанией на льготных условиях; компании, выпускающие префакции, часто резервируют за собой право ""отозвать"" их путем выкупа с изначальным предоставлением инвесторам компенсации за возможный выкуп. Как правило, о выкупе сообщают за 30 дней. "