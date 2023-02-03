Определение термина "Взыскание налога"

Взыскание налога

осуществляемое налоговым органом принудительное отчуждение принадлежащих лицу на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств или другого имущества в случае неисполнения (неполного исполнения) этим лицом обязанности по уплате налога; производится в судебном порядке.