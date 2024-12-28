Банк-эквайер: что это такое простыми словами

Представьте: в магазин пришёл покупатель. Он выбрал товар и хочет заплатить банковской картой. Но у продавца нет терминала, чтобы принять оплату. Покупателю придётся искать банкомат, чтобы снять наличку, или идти в другой магазин. И то, и другое — негативный клиентский опыт.
Эквайринг защищает от таких неприятных ситуаций. Давайте разбираться, что это такое и какую роль в эквайринге играет банк-эквайер.
Что такое эквайринг и каким он бывает
Эквайринг — услуга, которая позволяет бизнесу принимать безналичную оплату. Например, по банковским картам, интернету и QR-кодам.
Типы эквайринга:
- Торговый эквайринг. Используется в офлайн-торговых точках с помощью платежных терминалов.
- Интернет-эквайринг. Подходит для приема онлайн-платежей через сайты и мобильные приложения.
- Мобильный эквайринг. Помогает принимать платежи через смартфоны с использованием специальных приложений и устройств.
Более подробно о видах эквайринга мы рассказали в нашем материале — «Что такое эквайринг простыми словами».
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Кто такой банк-эквайер
Банк-эквайер — банк продавца. Он обрабатывает платежи, поступающие от покупателей на счёт предпринимателя. Обработка платежа проходит в пять этапов — о них мы расскажем дальше.
Со стороны всё выглядит просто: клиент прикладывает банковскую карту к терминалу, и деньги зачисляются на счёт предпринимателя.
Основные функции банка-эквайера
Основная задача банка-эквайера — обеспечить быстрое и безопасное проведение платежей.
Обработка транзакций
При совершении покупки с использованием карты эквайер взаимодействует с платежной системой и банком-эмитентом для подтверждения операции. Все процессы автоматизированы и занимают считаные секунды.
Обеспечение безопасности платежей
Для защиты транзакций эквайеры используют сразу несколько разных технологий защиты.
- Шифрование данных. Информация передается в зашифрованном виде — это исключает возможность ее перехвата.
- Системы мониторинга. Подозрительные операции отслеживаются и блокируются в реальном времени.
Соответствие стандартам PCI DSS. Защищает данные банковских карт при оплате в интернете.
Подключение торговых точек
Банк-эквайер помогает бизнесу организовать прием безналичных платежей.
- Предоставляет и настраивает платёжные терминалы.
- Регистрирует торговую точку в процессинговом центре и в платёжной системе.
- Обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.
Как работает банк-эквайер
Эквайер — ключевой участник системы эквайринга. Он отвечает за передачу данных и завершение транзакций.
- Продавец. Бизнес, предлагающий товары или услуги и принимающий оплату.
- Покупатель. Клиент, использующий карту или другой инструмент оплаты.
- Банк-эмитент. Организация, выпустившая карту клиента.
- Банк-эквайер. Банк, который обслуживает продавца.
- Платежная система. Служит посредником между банками и обеспечивает стандарты передачи данных (например, МИР).
Этапы обработки платежа
Обработка платежей в эквайринговой системе проходит несколько этапов.
- Начало транзакции. Покупатель прикладывает карту к терминалу или сканирует QR-код. Терминал фиксирует данные карты и сумму операции.
- Передача данных. Информация о платеже передаётся от терминала через банк-эквайер в платежную систему.
- Проверка платежной системы. Платёжная система связывается с банком-эмитентом для проверки карты. Она оценивает безопасность операции и проверяет, достаточно ли денег.
- Подтверждение или отклонение. Если всё в порядке, банк-эмитент подтверждает платеж. В случае проблем транзакция отклоняется.
- Списание и зачисление. Средства списываются со счета покупателя и зачисляются на счет продавца через банк-эквайер.
Как подключить эквайринг и какие есть требования к бизнесу
Подключение эквайринга проходит быстро и включает следующие шаги.
- Выбор банка-эквайера. Подберите банк, который предлагает подходящие условия и тарифы для вашего бизнеса.
- Заполнение заявки. Заявку можно подать онлайн или в отделении банка.
- Предоставление документов. Обычно требуются свидетельство о регистрации бизнеса, уставные документы, банковский счёт.
4. Подключение оборудования. Банк-эквайер предоставляет платежные терминалы, помогает настроить их и интегрировать в вашу кассовую систему.
Требования к бизнесу
- Наличие зарегистрированного ИП или юридического лица.
- Открытый расчетный счет.
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Как выбрать банк-эквайер
При выборе банка-эквайера обратите внимание на следующие факторы.
- Тарифы и комиссии. Сравните ставки за обработку платежей, фиксированные сборы и стоимость оборудования.
- Скорость зачисления средств. Узнайте, как быстро банк перечисляет деньги на ваш счет.
- Поддерживаемые технологии. Возможность приема платежей через карты, QR-коды, смартфоны.
- Техническая поддержка. Проверьте наличие круглосуточной поддержки для оперативного решения проблем.
- Удобство подключения. Оцените, насколько быстро и просто подключить эквайринг в банке.
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