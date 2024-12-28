Банк-эквайер: что это такое простыми словами

Представьте: в магазин пришёл покупатель. Он выбрал товар и хочет заплатить банковской картой. Но у продавца нет терминала, чтобы принять оплату. Покупателю придётся искать банкомат, чтобы снять наличку, или идти в другой магазин. И то, и другое — негативный клиентский опыт.

Эквайринг защищает от таких неприятных ситуаций. Давайте разбираться, что это такое и какую роль в эквайринге играет банк-эквайер.

Что такое эквайринг и каким он бывает

Эквайринг — услуга, которая позволяет бизнесу принимать безналичную оплату. Например, по банковским картам, интернету и QR-кодам.

Типы эквайринга:

Торговый эквайринг . Используется в офлайн-торговых точках с помощью платежных терминалов. Интернет-эквайринг . Подходит для приема онлайн-платежей через сайты и мобильные приложения. Мобильный эквайринг. Помогает принимать платежи через смартфоны с использованием специальных приложений и устройств.

Более подробно о видах эквайринга мы рассказали в нашем материале — «Что такое эквайринг простыми словами».

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Кто такой банк-эквайер

Банк-эквайер — банк продавца. Он обрабатывает платежи, поступающие от покупателей на счёт предпринимателя. Обработка платежа проходит в пять этапов — о них мы расскажем дальше.

Со стороны всё выглядит просто: клиент прикладывает банковскую карту к терминалу, и деньги зачисляются на счёт предпринимателя.

Пример Покупатель приходит в магазин и оплачивает банковской картой чайник. Когда он прикладывает карту к терминалу, онлайн-касса выдаёт чек. Это подтверждает покупку, и продавец отдаёт покупателю чайник вместе с чеком.

Основные функции банка-эквайера

Основная задача банка-эквайера — обеспечить быстрое и безопасное проведение платежей.

Обработка транзакций

При совершении покупки с использованием карты эквайер взаимодействует с платежной системой и банком-эмитентом для подтверждения операции. Все процессы автоматизированы и занимают считаные секунды.

Обеспечение безопасности платежей

Для защиты транзакций эквайеры используют сразу несколько разных технологий защиты.

Шифрование данных. Информация передается в зашифрованном виде — это исключает возможность ее перехвата.

Системы мониторинга. Подозрительные операции отслеживаются и блокируются в реальном времени.

Соответствие стандартам PCI DSS. Защищает данные банковских карт при оплате в интернете.

Подключение торговых точек

Банк-эквайер помогает бизнесу организовать прием безналичных платежей.

Предоставляет и настраивает платёжные терминалы.

Регистрирует торговую точку в процессинговом центре и в платёжной системе.

Обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.

Как работает банк-эквайер

Эквайер — ключевой участник системы эквайринга. Он отвечает за передачу данных и завершение транзакций.

Продавец. Бизнес, предлагающий товары или услуги и принимающий оплату. Покупатель. Клиент, использующий карту или другой инструмент оплаты. Банк-эмитент. Организация, выпустившая карту клиента. Банк-эквайер. Банк, который обслуживает продавца. Платежная система. Служит посредником между банками и обеспечивает стандарты передачи данных (например, МИР).

Этапы обработки платежа

Обработка платежей в эквайринговой системе проходит несколько этапов.

Начало транзакции. Покупатель прикладывает карту к терминалу или сканирует QR-код. Терминал фиксирует данные карты и сумму операции. Передача данных. Информация о платеже передаётся от терминала через банк-эквайер в платежную систему. Проверка платежной системы. Платёжная система связывается с банком-эмитентом для проверки карты. Она оценивает безопасность операции и проверяет, достаточно ли денег. Подтверждение или отклонение. Если всё в порядке, банк-эмитент подтверждает платеж. В случае проблем транзакция отклоняется. Списание и зачисление. Средства списываются со счета покупателя и зачисляются на счет продавца через банк-эквайер.

Как подключить эквайринг и какие есть требования к бизнесу

Подключение эквайринга проходит быстро и включает следующие шаги.

Выбор банка-эквайера. Подберите банк, который предлагает подходящие условия и тарифы для вашего бизнеса. Заполнение заявки. Заявку можно подать онлайн или в отделении банка. Предоставление документов. Обычно требуются свидетельство о регистрации бизнеса, уставные документы, банковский счёт.

4. Подключение оборудования. Банк-эквайер предоставляет платежные терминалы, помогает настроить их и интегрировать в вашу кассовую систему.

Требования к бизнесу

Наличие зарегистрированного ИП или юридического лица.

Открытый расчетный счет.

Зарегистрировать бизнес и открыть счёт можно бесплатно в Точке.

Как выбрать банк-эквайер

При выборе банка-эквайера обратите внимание на следующие факторы.

Тарифы и комиссии. Сравните ставки за обработку платежей, фиксированные сборы и стоимость оборудования. Скорость зачисления средств. Узнайте, как быстро банк перечисляет деньги на ваш счет. Поддерживаемые технологии. Возможность приема платежей через карты, QR-коды, смартфоны. Техническая поддержка. Проверьте наличие круглосуточной поддержки для оперативного решения проблем. Удобство подключения. Оцените, насколько быстро и просто подключить эквайринг в банке.

Подключить торговый эквайринг можно в Точке.