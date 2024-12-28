Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Эквайринг
  4. Банк-эквайер: что это такое простыми словами
Эквайринг
Эквайринг

Банк-эквайер: что это такое простыми словами

Эквайринг — способ приёма безналичных платежей. Банк-эквайер — организация, которая позволяет бизнесу принимать платежи с карт, QR-кодов и других способов оплаты. В этой статье разберёмся, чем банк-эквайер полезен предпринимателю и как его выбрать.

28.12.2024
3064
3064

Подключите эквайринг в Точка Банк

Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%, при оплате картой — от 1,14%. Подключение и настройка — бесплатно.
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Подключите эквайринг в Точка Банк

Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%, при оплате картой — от 1,14%. Подключение и настройка — бесплатно.
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Представьте: в магазин пришёл покупатель. Он выбрал товар и хочет заплатить банковской картой. Но у продавца нет терминала, чтобы принять оплату. Покупателю придётся искать банкомат, чтобы снять наличку, или идти в другой магазин. И то, и другое — негативный клиентский опыт.

Эквайринг защищает от таких неприятных ситуаций. Давайте разбираться, что это такое и какую роль в эквайринге играет банк-эквайер.

Что такое эквайринг и каким он бывает

Эквайринг — услуга, которая позволяет бизнесу принимать безналичную оплату.  Например, по банковским картам, интернету и QR-кодам.

Типы эквайринга:

  1. Торговый эквайринг. Используется в офлайн-торговых точках с помощью платежных терминалов.
  2. Интернет-эквайринг. Подходит для приема онлайн-платежей через сайты и мобильные приложения.
  3. Мобильный эквайринг. Помогает принимать платежи через смартфоны с использованием специальных приложений и устройств.

Более подробно о видах эквайринга мы рассказали в нашем материале — «Что такое эквайринг простыми словами».

Подключить эквайринг в Точке — просто и удобно. Мы бесплатно доставим терминалы, настроим их для работы, а ставки подберем в зависимости от вашего бизнеса. 

 
Оставьте заявку, и мы подключим эквайринг, который поможет вашему бизнесу расти.

Кто такой банк-эквайер 

Банк-эквайер — банк продавца. Он обрабатывает платежи, поступающие от покупателей на счёт предпринимателя. Обработка платежа проходит в пять этапов — о них мы расскажем дальше. 

Со стороны всё выглядит просто: клиент прикладывает банковскую карту к терминалу, и деньги зачисляются на счёт предпринимателя.

Пример
 
Покупатель приходит в магазин и оплачивает банковской картой чайник. Когда он прикладывает карту к терминалу, онлайн-касса выдаёт чек. Это подтверждает покупку, и продавец отдаёт покупателю чайник вместе с чеком.

Основные функции банка-эквайера

Основная задача банка-эквайера — обеспечить быстрое и безопасное проведение платежей. 

Обработка транзакций

При совершении покупки с использованием карты эквайер взаимодействует с платежной системой и банком-эмитентом для подтверждения операции. Все процессы автоматизированы и занимают считаные секунды.

Обеспечение безопасности платежей

Для защиты транзакций эквайеры используют сразу несколько разных технологий защиты.

  • Шифрование данных. Информация передается в зашифрованном виде — это исключает возможность ее перехвата.
  • Системы мониторинга. Подозрительные операции отслеживаются и блокируются в реальном времени.

Соответствие стандартам PCI DSS. Защищает данные банковских карт при оплате в интернете.

Подключение торговых точек

Банк-эквайер помогает бизнесу организовать прием безналичных платежей.

  • Предоставляет и настраивает платёжные терминалы.
  • Регистрирует торговую точку в процессинговом центре и в платёжной системе.
  • Обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.

Как работает банк-эквайер

Эквайер — ключевой участник системы эквайринга. Он отвечает за передачу данных и завершение транзакций.

  1. Продавец. Бизнес, предлагающий товары или услуги и принимающий оплату.
  2. Покупатель. Клиент, использующий карту или другой инструмент оплаты.
  3. Банк-эмитент. Организация, выпустившая карту клиента.
  4. Банк-эквайер. Банк, который обслуживает продавца.
  5. Платежная система. Служит посредником между банками и обеспечивает стандарты передачи данных (например, МИР).

Этапы обработки платежа

Обработка платежей в эквайринговой системе проходит несколько этапов.

  1. Начало транзакции. Покупатель прикладывает карту к терминалу или сканирует QR-код. Терминал фиксирует данные карты и сумму операции.
  2. Передача данных. Информация о платеже передаётся от терминала через банк-эквайер в платежную систему.
  3. Проверка платежной системы. Платёжная система связывается с банком-эмитентом для проверки карты. Она оценивает безопасность операции и проверяет, достаточно ли денег. 
  4. Подтверждение или отклонение. Если всё в порядке, банк-эмитент подтверждает платеж. В случае проблем транзакция отклоняется.
  5. Списание и зачисление. Средства списываются со счета покупателя и зачисляются на счет продавца через банк-эквайер.

Как подключить эквайринг и какие есть требования к бизнесу

Подключение эквайринга проходит быстро и включает следующие шаги.

  1. Выбор банка-эквайера. Подберите банк, который предлагает подходящие условия и тарифы для вашего бизнеса. 
  2. Заполнение заявки. Заявку можно подать онлайн или в отделении банка.
  3. Предоставление документов. Обычно требуются свидетельство о регистрации бизнеса, уставные документы, банковский счёт.

4. Подключение оборудования. Банк-эквайер предоставляет платежные терминалы, помогает настроить их и интегрировать в вашу кассовую систему.

Требования к бизнесу

  • Наличие зарегистрированного ИП или юридического лица. 
  • Открытый расчетный счет.

Зарегистрировать бизнес и открыть счёт можно бесплатно в Точке.

Как выбрать банк-эквайер

При выборе банка-эквайера обратите внимание на следующие факторы. 

  1. Тарифы и комиссии. Сравните ставки за обработку платежей, фиксированные сборы и стоимость оборудования.
  2. Скорость зачисления средств. Узнайте, как быстро банк перечисляет деньги на ваш счет.
  3. Поддерживаемые технологии. Возможность приема платежей через карты, QR-коды, смартфоны.
  4. Техническая поддержка. Проверьте наличие круглосуточной поддержки для оперативного решения проблем.
  5. Удобство подключения. Оцените, насколько быстро и просто подключить эквайринг в банке.

Подключить торговый эквайринг можно в Точке.

Я рекомендую обратить особое внимание на работу службы поддержки. Представьте: терминал перестал принимать платежи. В этом случае время - деньги. Важно как можно быстрее восстановить работу. В Точке по телефону отвечают живые люди, которые обучены работе с терминалами и быстро помогают настроить всё в случае сбоя.

Анатолий Семененкоэксперт по эквайрингу

Вопросы по теме

Как быстро происходит зачисление средств?

Обычно средства зачисляются на счет продавца в течение 1–3 рабочих дней, в зависимости от условий банка.

Можно ли подключить несколько эквайеров?

Да, бизнес может работать с несколькими банками-эквайерами для снижения расходов и повышения надежности.

Какие комиссии взимает банк-эквайер?

Банк-эквайер берёт процент от каждой транзакции – эквайринговую комиссию. А также может установить фиксированную плату за обслуживание терминалов.

Чем банк-эквайер отличается от банка-эмитента?

Банк-эквайер обслуживает торговые точки и обеспечивает прием платежей. Банк-эмитент выпускает карты для клиентов и отвечает за управление их счетами.

Другие статьи по теме

31 ОКТЯБРЯ 2025
23 359
Мария Полосухина
Бланки строгой отчётности (БСО) в 2026 году: всё, что нужно знать
16 ИЮЛЯ 2026
3146
Ульяна Гром
Как снять с учёта кассу в налоговой

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Банк-эквайер: что это такое простыми словами и как выбрать банк для эквайринга — Банк Точка