Как подключить СБП для бизнеса: полное руководство для ИП и ООО

В этой статье расскажем про выгоду СБП и дадим пошаговую инструкцию, как подключить QR-код для ИП и ООО.

Что такое СБП для бизнеса?

Система быстрых платежей (СБП) — способ приёма оплаты, разработанный Банком России. Он позволяет клиенту переводить деньги напрямую со счёта без банковских карт. Достаточно иметь смартфон с камерой для сканирования QR-кода.

Основные особенности СБП:

Скорость: деньги поступают за 15 секунд.

Экономичность: комиссия за использование СБП ниже, чем у эквайринга.

Доступность: подходит ИП и юрлицам.

Зачем бизнесу подключать Систему быстрых платежей?

СБП позволяет упростить и ускорить процесс приёма платежей, улучшить клиентский опыт и снизить расходы на эквайринг.

Экономия на комиссиях. В сравнении с традиционным эквайрингом комиссия СБП гораздо ниже — 0,4–0,7% против от 1,14 - 2,79%.

Удобство для клиентов. Оплата через QR-код подходит тем, кто не пользуется банковской картой или часто её забывает.

Улучшение клиентского опыта. Клиенты могут оплачивать покупки в одно касание через мобильные приложения банков.

Широкий охват аудитории. Покупатели узнают о СБП и постепенно начинают чаще ей пользоваться. Если сочетать СБП с эквайрингом и приёмом налички, можно охватить все основные категории покупателей.

Автоматизация процессов. Интеграция СБП с кассовым оборудованием или CRM упрощает учёт и аналитику.

ПРИМЕР Марина приехала в командировку в Ханты-Мансийск и забыла банковскую карту. Как быть? Карточки нет, налички тоже. Но есть смартфон с камерой, а значит, можно оплачивать покупки по QR-коду. Марина выберет магазины, которые поддерживают СБП, и купит всё необходимое в них.

Многие покупатели пользуются только смартфонами и не берут с собой пластиковые карты. Они спрашивают на кассе, можно ли оплатить по QR-коду. Если нет — идут в другой магазин. Подключение СБП помогает избежать такой ситуации и удержать клиента с любым способом оплаты.

Приём платежей через СБП: как это работает

На первый взгляд, СБП устроена очень просто. Покупатель сканирует QR-код, и деньги с его счёта перечисляются на счёт продавца. Но внутри система немного сложнее.

Как работает СБП?

Есть несколько этапов покупки по QR-коду.

1. Генерация QR-кода. Для каждой покупки создаётся уникальный QR-код.

QR-коды бывают двух видов.

Статический QR-код.

Без цены. Действует без ограничения по времени. Покупатель вводит сумму самостоятельно. Это удобно, если у продавца много товаров или цена нефиксированная.

С фиксированной ценой. В коде уже зашита сумма, которую покупатель не может изменить. Этот QR-код можно отправить любому количеству клиентов и использовать многократно. Действует без ограничения по времени.

Динамический QR-код.

Создаётся под каждую покупку отдельно. В коде зашифрована фиксированная цена. Такой QR-код действует в течение 72 часов или до первой оплаты. Подходит онлайн-продавцам и бизнесу с большим ассортиментом.

2. Сканирование кода клиентом. Покупатель сканирует QR-код через приложение своего банка. После этого он видит реквизиты и сумму к оплате.

3. Подтверждение оплаты. Клиент подтверждает платёж, и деньги мгновенно поступают на счёт компании.

4. Уведомление об оплате. Продавец сразу получает уведомление о завершении платежа — через кассу, приложение банка или другую интеграцию. Также клиент может добавить почту для уведомлений своих сотрудников: письмо об успешной оплате приходит моментально.

5. Где использовать СБП? СБП удобно использовать в магазине и онлайн. Например, QR-коды подходят для кафе, такси, маркетплейсов и даже социальных сетей.

Предприниматель не должен создавать код для оплаты каждый раз. Он сам выбирает удобный формат, учитывая масштаб бизнеса. Кто-то использует один статический код без цены для всех оплат и любых покупателей. А кто-то — несколько статических кодов с фиксированной ценой. Это удобно, например, если у клиента всего несколько товаров или услуг. Дарья Борлак эксперт по онлайн-кассам

Сценарии оплаты через СБП

СБП предлагает несколько способов расчёта, подходящих для разных типов бизнеса. Вот основные варианты:

QR-код

Подходит для магазинов и кафе. QR-код можно разместить на кассе, чеке или витрине. Покупатель сканирует его через приложение банка, подтверждает оплату — и всё, товар или услуга оплачены.

Кнопка на сайте

Решение для интернет-магазинов. Клиент нажимает на кнопку, выбирает банк, подтверждает платёж — деньги тут же поступают на расчётный счёт.

Платёжная ссылка

Используется при продаже онлайн-курсов, тренингов, частных консультаций. Ссылка на оплату отправляется клиенту через email, мессенджер или SMS. Это удобно для дистанционных покупок с индивидуальным подходом — когда есть время уделить клиенту внимание и сгенерировать ссылку специально для него.

Привязка счёта

Встречается при оплате регулярных покупок, например подписок. После разовой настройки клиент может оплачивать услуги в один клик прямо в приложении.

Выбор подходящего сценария зависит от бизнеса и предпочтений клиентов. Чем больше вариантов оплаты вы предложите, тем проще будет покупателям совершить покупку.

Как подключить СБП для бизнеса: пошаговая инструкция

Подключение Системы быстрых платежей — это простой и понятный процесс из пяти шагов.

Шаг 1. Выберите банк-партнёр

Убедитесь, что ваше кассовое оборудование поддерживает работу с QR-кодами и интеграцию с банком. Если такой интеграции нет, вы можете вручную фиксировать принятые оплаты — этот способ подходит для небольшого потока покупателей. Точка рассказывала, как выбрать банк для бизнеса: обращайте внимание на тарифы, отзывы клиентов, наличие бизнес-карты, сервисы для предпринимателей.

Шаг 2. Проверьте совместимость кассового оборудования

Убедитесь, что кассовое оборудование поддерживает работу с QR-кодами и интеграцию с банком.

Шаг 3. Подайте заявку в банк

Свяжитесь с банком, предоставляющим СБП, и оформите заявку на подключение. Обычно это можно сделать через личный кабинет или менеджера банка.

Шаг 4. Настройте СБП

После одобрения заявки банк предоставит инструкции и API для интеграции. Потребуется настроить приём платежей в интернет-магазине, терминалах или кассах.

Шаг 5. Проверьте работу системы

Проверьте функциональность: генерируются ли QR-коды, корректно ли поступают платежи на счёт.

Если у вас нет интеграции с кассой, вы можете вручную фиксировать принятые оплаты — этот способ подходит для небольшого потока покупателей. Дарья Борлак эксперт по онлайн-кассам

Технические аспекты подключения СБП

Интеграция СБП может быть выполнена по-разному.

Простая настройка через банк

Некоторые банки предлагают готовые решения, которые работают без сложной настройки. Например, клиенты Точки могут получить QR-код прямо в интернет-банке.

Использование API

Для продвинутой интеграции, например в интернет-магазинах или ERP-системах, предоставляется доступ к API. Это позволяет настроить автоматический процесс генерации QR-кодов, учёт оплат и уведомления.

Совместимость оборудования

Если вы используете кассы или POS-терминалы, проверьте их обновления. На некоторые устройства нужно будет установить дополнительное ПО или обновить прошивку.

Тестирование

Перед запуском рекомендуется провести тестовые транзакции, чтобы убедиться в корректности работы системы.

Совет: обратите внимание на удобство получения QR-кода. Например, в Точке он генерируется автоматически. Его можно сразу скачать или отправить покупателю.

Комиссия СБП для бизнеса

Система быстрых платежей привлекает бизнес низкими комиссиями. Разберём основные особенности:

Для C2B-платежей (клиент → бизнес): комиссия составляет от 0,4 или 0,7% в зависимости от суммы платежа и условий банка. Для B2B-переводов: ставки обсуждаются индивидуально с банком и зависят от объёмов и частоты транзакций. Отсутствие скрытых платежей: в отличие от эквайринга нет дополнительных сборов за подключение или ежемесячное обслуживание.

Преимущества низких комиссий:

Увеличение дохода бизнеса благодаря экономии на транзакциях.

Привлекательность для клиентов — стабильная стоимость товара.

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Сравнение эквайринга и СБП: что выбрать?

Давайте разберём на примере. Представьте: Василий управляет шаурмечной, которая ежемесячно принимает платежи на сумму 1 000 000 рублей. Рассмотрим, какие комиссии он платит при использовании эквайринга и СБП.

В Точка Банке рассчитать комиссию можно заранее. Она зависит от оборота по всем терминалам в месяц, вида деятельности и среднего чека.

Эквайринг СБП 1,24% от 1 000 000 рублей = 12 400 рублей. 0,7% от 1 000 000 рублей = 7 000 рублей.

Экономия: 12 400 рублей (эквайринг) – 7 000 рублей (СБП) = 5 400 рублей.

Таким образом, переход на СБП мог бы позволить Василию сэкономить 5 400 рублей в месяц.

Многим клиентам до сих пор привычнее платить картой, поэтому первое время будет сложно полностью перейти на оплату по СБП. Но даже частичный переход поможет значительно сэкономить на комиссии.

Эквайринг СБП Комиссия за транзакцию От 1,14 - 2,79% От 0,4 или 0,7% Скорость зачисления средств От 1 до 3 рабочих дней 1–2 минуты Оборудование Требуется POS-терминал Достаточно смартфона, QR-кода или интернет-решения

Рассчитать ставку по эквайрингу

Вывод

Эквайринг — привычный способ оплаты для большинства людей, но и комиссия за него выше. СБП выгоднее, однако про неё знают немногие.

Поэтому если можете уделить каждому клиенту внимание, попробуйте перейти только на СБП. Например, это возможно в маленьком магазине детских товаров.

Если нет, просто сочетайте оба способа — это поможет сохранить всех клиентов и сэкономить на комиссии за часть платежей.

Как стимулировать клиентов чаще платить через СБП

Начисляйте бонусные баллы. Мотивируйте клиентов на оплату по QR-коду дополнительными бонусами. Например, можно начислять в два раза больше бонусных баллов за платёж по СБП. Разместите QR-коды на видном месте. Они могут находиться на стойке кассы или быть интегрированы в корзину интернет-магазина.