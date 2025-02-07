Как подключить СБП для бизнеса: полное руководство для ИП и ООО

В этой статье расскажем про выгоду СБП и дадим пошаговую инструкцию, как подключить QR-код для ИП и ООО.
Что такое СБП для бизнеса?
Система быстрых платежей (СБП) — способ приёма оплаты, разработанный Банком России. Он позволяет клиенту переводить деньги напрямую со счёта без банковских карт. Достаточно иметь смартфон с камерой для сканирования QR-кода.
Основные особенности СБП:
- Скорость: деньги поступают за 15 секунд.
- Экономичность: комиссия за использование СБП ниже, чем у эквайринга.
- Доступность: подходит ИП и юрлицам.
Зачем бизнесу подключать Систему быстрых платежей?
СБП позволяет упростить и ускорить процесс приёма платежей, улучшить клиентский опыт и снизить расходы на эквайринг.
- Экономия на комиссиях. В сравнении с традиционным эквайрингом комиссия СБП гораздо ниже — 0,4–0,7% против от 1,14 - 2,79%.
- Удобство для клиентов. Оплата через QR-код подходит тем, кто не пользуется банковской картой или часто её забывает.
- Улучшение клиентского опыта. Клиенты могут оплачивать покупки в одно касание через мобильные приложения банков.
- Широкий охват аудитории. Покупатели узнают о СБП и постепенно начинают чаще ей пользоваться. Если сочетать СБП с эквайрингом и приёмом налички, можно охватить все основные категории покупателей.
- Автоматизация процессов. Интеграция СБП с кассовым оборудованием или CRM упрощает учёт и аналитику.
Многие покупатели пользуются только смартфонами и не берут с собой пластиковые карты. Они спрашивают на кассе, можно ли оплатить по QR-коду. Если нет — идут в другой магазин. Подключение СБП помогает избежать такой ситуации и удержать клиента с любым способом оплаты.
Приём платежей через СБП: как это работает
На первый взгляд, СБП устроена очень просто. Покупатель сканирует QR-код, и деньги с его счёта перечисляются на счёт продавца. Но внутри система немного сложнее.
Как работает СБП?
Есть несколько этапов покупки по QR-коду.
1. Генерация QR-кода. Для каждой покупки создаётся уникальный QR-код.
QR-коды бывают двух видов.
Статический QR-код.
- Без цены. Действует без ограничения по времени. Покупатель вводит сумму самостоятельно. Это удобно, если у продавца много товаров или цена нефиксированная.
- С фиксированной ценой. В коде уже зашита сумма, которую покупатель не может изменить. Этот QR-код можно отправить любому количеству клиентов и использовать многократно. Действует без ограничения по времени.
Динамический QR-код.
Создаётся под каждую покупку отдельно. В коде зашифрована фиксированная цена. Такой QR-код действует в течение 72 часов или до первой оплаты. Подходит онлайн-продавцам и бизнесу с большим ассортиментом.
2. Сканирование кода клиентом. Покупатель сканирует QR-код через приложение своего банка. После этого он видит реквизиты и сумму к оплате.
3. Подтверждение оплаты. Клиент подтверждает платёж, и деньги мгновенно поступают на счёт компании.
4. Уведомление об оплате. Продавец сразу получает уведомление о завершении платежа — через кассу, приложение банка или другую интеграцию. Также клиент может добавить почту для уведомлений своих сотрудников: письмо об успешной оплате приходит моментально.
5. Где использовать СБП? СБП удобно использовать в магазине и онлайн. Например, QR-коды подходят для кафе, такси, маркетплейсов и даже социальных сетей.
Сценарии оплаты через СБП
СБП предлагает несколько способов расчёта, подходящих для разных типов бизнеса. Вот основные варианты:
QR-код
Подходит для магазинов и кафе. QR-код можно разместить на кассе, чеке или витрине. Покупатель сканирует его через приложение банка, подтверждает оплату — и всё, товар или услуга оплачены.
Кнопка на сайте
Решение для интернет-магазинов. Клиент нажимает на кнопку, выбирает банк, подтверждает платёж — деньги тут же поступают на расчётный счёт.
Платёжная ссылка
Используется при продаже онлайн-курсов, тренингов, частных консультаций. Ссылка на оплату отправляется клиенту через email, мессенджер или SMS. Это удобно для дистанционных покупок с индивидуальным подходом — когда есть время уделить клиенту внимание и сгенерировать ссылку специально для него.
Привязка счёта
Встречается при оплате регулярных покупок, например подписок. После разовой настройки клиент может оплачивать услуги в один клик прямо в приложении.
Выбор подходящего сценария зависит от бизнеса и предпочтений клиентов. Чем больше вариантов оплаты вы предложите, тем проще будет покупателям совершить покупку.
Как подключить СБП для бизнеса: пошаговая инструкция
Подключение Системы быстрых платежей — это простой и понятный процесс из пяти шагов.
Шаг 1. Выберите банк-партнёр
Убедитесь, что ваше кассовое оборудование поддерживает работу с QR-кодами и интеграцию с банком. Если такой интеграции нет, вы можете вручную фиксировать принятые оплаты — этот способ подходит для небольшого потока покупателей. Точка рассказывала, как выбрать банк для бизнеса: обращайте внимание на тарифы, отзывы клиентов, наличие бизнес-карты, сервисы для предпринимателей.
Шаг 2. Проверьте совместимость кассового оборудования
Убедитесь, что кассовое оборудование поддерживает работу с QR-кодами и интеграцию с банком.
Шаг 3. Подайте заявку в банк
Свяжитесь с банком, предоставляющим СБП, и оформите заявку на подключение. Обычно это можно сделать через личный кабинет или менеджера банка.
Шаг 4. Настройте СБП
После одобрения заявки банк предоставит инструкции и API для интеграции. Потребуется настроить приём платежей в интернет-магазине, терминалах или кассах.
Шаг 5. Проверьте работу системы
Проверьте функциональность: генерируются ли QR-коды, корректно ли поступают платежи на счёт.
Технические аспекты подключения СБП
Интеграция СБП может быть выполнена по-разному.
Простая настройка через банк
Некоторые банки предлагают готовые решения, которые работают без сложной настройки. Например, клиенты Точки могут получить QR-код прямо в интернет-банке.
Использование API
Для продвинутой интеграции, например в интернет-магазинах или ERP-системах, предоставляется доступ к API. Это позволяет настроить автоматический процесс генерации QR-кодов, учёт оплат и уведомления.
Совместимость оборудования
Если вы используете кассы или POS-терминалы, проверьте их обновления. На некоторые устройства нужно будет установить дополнительное ПО или обновить прошивку.
Тестирование
Перед запуском рекомендуется провести тестовые транзакции, чтобы убедиться в корректности работы системы.
Совет: обратите внимание на удобство получения QR-кода. Например, в Точке он генерируется автоматически. Его можно сразу скачать или отправить покупателю.
Комиссия СБП для бизнеса
Система быстрых платежей привлекает бизнес низкими комиссиями. Разберём основные особенности:
- Для C2B-платежей (клиент → бизнес): комиссия составляет от 0,4 или 0,7% в зависимости от суммы платежа и условий банка.
- Для B2B-переводов: ставки обсуждаются индивидуально с банком и зависят от объёмов и частоты транзакций.
- Отсутствие скрытых платежей: в отличие от эквайринга нет дополнительных сборов за подключение или ежемесячное обслуживание.
Преимущества низких комиссий:
- Увеличение дохода бизнеса благодаря экономии на транзакциях.
- Привлекательность для клиентов — стабильная стоимость товара.
Хотите упростить приём платежей?
- Узнайте больше про онлайн-кассы для бизнеса и выберите подходящее решение.
- Начните использовать торговый эквайринг для быстрого приёма платежей по картам.
- Подключите приём платежей по QR-коду — это выгодно и удобно для ваших клиентов.
Сравнение эквайринга и СБП: что выбрать?
Давайте разберём на примере. Представьте: Василий управляет шаурмечной, которая ежемесячно принимает платежи на сумму 1 000 000 рублей. Рассмотрим, какие комиссии он платит при использовании эквайринга и СБП.
В Точка Банке рассчитать комиссию можно заранее. Она зависит от оборота по всем терминалам в месяц, вида деятельности и среднего чека.
|Эквайринг
|СБП
|1,24% от 1 000 000 рублей = 12 400 рублей.
|0,7% от 1 000 000 рублей = 7 000 рублей.
Экономия: 12 400 рублей (эквайринг) – 7 000 рублей (СБП) = 5 400 рублей.
Таким образом, переход на СБП мог бы позволить Василию сэкономить 5 400 рублей в месяц.
Многим клиентам до сих пор привычнее платить картой, поэтому первое время будет сложно полностью перейти на оплату по СБП. Но даже частичный переход поможет значительно сэкономить на комиссии.
|Эквайринг
|СБП
|Комиссия за транзакцию
|От 1,14 - 2,79%
|От 0,4 или 0,7%
|Скорость зачисления средств
|От 1 до 3 рабочих дней
|1–2 минуты
|Оборудование
|Требуется POS-терминал
|Достаточно смартфона, QR-кода или интернет-решения
Вывод
Эквайринг — привычный способ оплаты для большинства людей, но и комиссия за него выше. СБП выгоднее, однако про неё знают немногие.
Поэтому если можете уделить каждому клиенту внимание, попробуйте перейти только на СБП. Например, это возможно в маленьком магазине детских товаров.
Если нет, просто сочетайте оба способа — это поможет сохранить всех клиентов и сэкономить на комиссии за часть платежей.
Как стимулировать клиентов чаще платить через СБП
- Начисляйте бонусные баллы. Мотивируйте клиентов на оплату по QR-коду дополнительными бонусами. Например, можно начислять в два раза больше бонусных баллов за платёж по СБП.
- Разместите QR-коды на видном месте. Они могут находиться на стойке кассы или быть интегрированы в корзину интернет-магазина.
Покажите удобство клиентам. В процессе покупки расскажите о безопасности и простоте СБП. Можно распечатать короткую пошаговую инструкцию и разместить её рядом с QR-кодом.