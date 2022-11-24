Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП

Коротко

При выборе банка смотрите на тарифы, лимиты, комиссии, поддержку и нужные сервисы: эквайринг, ЭДО, бухгалтерию, ВЭД или инструменты для маркетплейсов. Самый дешёвый тариф не всегда выгодный: при низких лимитах можно переплатить на комиссиях.

Перед открытием проверьте лицензию банка на сайте ЦБ и участие в системе страхования вкладов на сайте АСВ. После открытия проверьте реквизиты и обновите их в договорах, счетах и актах.



Расчётный счёт нужен ИП, чтобы вести безналичные расчёты: получать оплату от клиентов, платить контрагентам, выдавать зарплату сотрудникам, перечислять налоги и взносы. Использовать для бизнеса личный счёт рискованно, а наличные расчёты в рамках одного договора с контрагентом ограничены суммой в 100 000 ₽.