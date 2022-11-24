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Расчётные счета
Расчётные счета

Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП

У банков разные тарифы, лимиты, комиссии и сервисы для бизнеса. Ошибка в выборе может привести к переплатам, слабой поддержке или нехватке нужных инструментов. В статье разберём, как оценить платёжную нагрузку, проверить условия обслуживания и выбрать банк под реальные задачи ИП.

01.07.2026
1273
1273

Счёт для ИП в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для ИП в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Расчётный счёт нужен ИП, чтобы вести безналичные расчёты: получать оплату от клиентов, платить контрагентам, выдавать зарплату сотрудникам, перечислять налоги и взносы. Использовать для бизнеса личный счёт рискованно, а наличные расчёты в рамках одного договора с контрагентом ограничены суммой в 100 000 ₽.
При выборе банка смотрите на тарифы, лимиты, комиссии, поддержку и нужные сервисы: эквайринг, ЭДО, бухгалтерию, ВЭД или инструменты для маркетплейсов. Самый дешёвый тариф не всегда выгодный: при низких лимитах можно переплатить на комиссиях.
Перед открытием проверьте лицензию банка на сайте ЦБ и участие в системе страхования вкладов на сайте АСВ. После открытия проверьте реквизиты и обновите их в договорах, счетах и актах.

Зачем ИП нужен расчётный счёт

Предприниматели открывают расчётные счета для всех безналичных операций, связанных с бизнесом: принимают оплату от клиентов, рассчитываются с контрагентами, выплачивают зарплату, перечисляют налоги и взносы.

Личный счёт для бизнеса не подойдёт. По инструкции ЦБ №204-И текущие счета физлиц не предназначены для предпринимательской деятельности. Если принимать туда оплату, налоговая может посчитать доходом от бизнеса все поступления — даже переводы от близких — и доначислить налог. А банк — заблокировать операции по 115-ФЗ.

Ещё одно ограничение: с другим ИП или компанией наличными по одному договору можно рассчитаться максимум на 100 000 ₽ (п. 4 указания ЦБ № 5348-У). Если сумма больше — без расчётного счёта не обойтись.

Поэтому обычно всё оформляют сразу после регистрации ИП.

ПРИМЕР
ИП Иван закупал товар у производителя в соседнем регионе. Расплачивался наличными, лично приезжая за каждой партией. Лимит наличных расчётов — 100 000 ₽, поэтому крупные заказы делать было нельзя. А каждая поездка — это день в дороге и 5 000–6 000 ₽ на бензин.
После открытия счёта всё изменилось: Иван переводит оплату онлайн, а товар доставляет транспортная компания. Теперь он заказывает партии на любую сумму, экономит время и деньги на логистике, а освободившиеся ресурсы направляет на поиск новых клиентов.

Как выбрать банк для расчётно-кассовых операций (РКО)

Перед выбором банка проведите аудит потребностей бизнеса — это защитит от переплат и нехватки функционала в будущем. Ответьте на вопросы:

  1. Какова платёжная нагрузка? Посчитайте среднее количество переводов, снятий наличных и пополнений в месяц. Это позволит выбрать подходящий тариф и сравнить предложения разных банков.
  2. Какие сервисы критичны? Онлайн-бухгалтерия, ЭДО, зарплатный проект, эквайринг — определите то, что обязательно должно быть и что хотелось бы иметь.
  3. Есть ли особенности бизнеса? Так, для валютных операций и работы с зарубежными партнёрами понадобятся услуги ВЭД, а для участия в госзакупках — спецсчёт и банковские гарантии. Для селлеров на маркетплейсах важны дополнительные сервисы: аналитика продаж, интеграция с площадками, учёт комиссий и ранний вывод выручки.

Если вы ещё не открыли ИП, узнайте, могут ли в банке бесплатно помочь зарегистрироваться. Это позволит сэкономить время, сделать всё быстро и без ошибок. 

На что обратить внимание при выборе банка

После аудита потребностей бизнеса переходите к сравнению банков. Оцените несколько параметров, а затем принимайте решение.

  1. Узнайте реальные отзывы о банке. Пообщайтесь со знакомыми индивидуальными предпринимателями: узнайте, в каких банках они обслуживаются, сколько платят за РКО, какими сервисами пользуются. Изучите отзывы о том, как банк решает спорные ситуации. 
  2. Проверьте банк на сайтах ЦБ и АСВ. Есть ли у него действующая лицензия и входит ли он в систему страхования вкладов. Если банк участвует в системе, то при отзыве лицензии деньги ИП застрахованы в пределах 1,4 млн ₽.
  3. Оцените службу поддержки ещё до оформления. Позвоните или напишите в чат с простым вопросом. Важно, чтобы с вами общались живые люди, а не только бот с шаблонными ответами. 
  4. Изучите тарифы на сайтах банков. Сравнивайте их не только по цене, но и по составу услуг. На комиссиях за превышение лимитов можно потратить больше, чем сэкономить на низком тарифе. Начинающим предпринимателям также стоит поискать тарифы для стартапов.
  5. Проверьте, есть ли в банке нужные сервисы и продукты. Сравните набор сервисов: Онлайн-бухгалтерия, ЭДО, зарплатный проект, эквайринг, ВЭД, факторинг, овердрафт, лизинг и другие. Даже если часть из них пока не нужна, это избавит от необходимости менять банк в будущем.
  6. Узнайте, предоставляют ли бесплатно бизнес-карту. С её помощью можно оплачивать бизнес-покупки и вносить наличные. Также стоит проверить, есть ли кешбэк на остаток по счёту.

Если банк устраивает вас по условиям и сервису и вы доверяете ему, оставляйте заявку.

Что нужно для открытия расчётного счёта

Документы для ИП зависят от банка. В Точка Банке чаще всего достаточно паспорта. А если вас нет в ЕГРИП на сайте ФНС, потребуется также архив с документами, который вы получили при регистрации в налоговой.

В других банках могут попросить дополнительные бумаги: ИНН, выписку из ЕГРИП, сведения о деловой репутации, карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Процесс открытия тоже зависит от условий обслуживания. Где-то нужно лично прийти в офис, а где-то достаточно оставить онлайн-заявку и согласовать удобное место и время для встречи с менеджером.

Инструкция, как открыть расчётный счёт в Точка Банке:

  • Оставьте заявку на сайте. Специалист свяжется с вами, ответит на вопросы, расскажет о подходящих акциях и поможет подобрать тариф. Реквизиты вышлют сразу — их можно использовать в договорах и счетах.
  • Встреча с менеджером. Сотрудник банка приезжает в удобное для вас время и место. Вы подписываете документы. После проверки банк активирует обслуживание — станут доступны интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Комментарий эксперта

ИП может открыть несколько расчётных счетов. Например, у ИП две торговые точки — удобно завести отдельный счёт для каждой. Так проще следить за деньгами и вести учёт. Второй обычно открывается быстро — прямо в интернет-банке.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что делать после открытия счёта

Вот краткий алгоритм:

  1. Проверьте, что у вас есть доступ к интернет-банку и мобильному приложению, а реквизиты отображаются без ошибок.
  2. Сообщите новые реквизиты контрагентам. Точка Банк подготовит для этого готовое письмо — останется только разослать его.
  3. Обновите шаблоны договоров, счетов и актов, чтобы платежи приходили на актуальный счёт.
  4. Оформите бизнес-карту: с ней удобнее оплачивать текущие расходы и снимать наличные.
  5. Подключите нужные сервисы: эквайринг, ЭДО, Онлайн-бухгалтерию, зарплатный проект и другие.

Уведомлять налоговую об открытии счёта в российском банке не нужно — банк сделает это сам (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).

Какие бывают тарифы для расчётного счёта ИП

Тарифы для ИП различаются по объёму операций, лимитам и набору сервисов. Рассмотрим основные варианты.

Стартовые тарифы — обычно 0–500 ₽ в месяц. Подходят начинающим ИП с небольшим оборотом и редкими платежами. Обычно у них ниже лимиты на переводы, снятие и внесение наличных, а дополнительные операции оплачиваются отдельно.

Базовые тарифы — примерно 500–2 000 ₽ в месяц. Подходят предпринимателям, которые регулярно платят контрагентам, переводят деньги физлицам или пользуются бизнес-картой.

Расширенные тарифы — от 2 000 ₽ в месяц и выше. Подходят ИП с большим количеством операций, высокой выручкой или дополнительными сервисами: эквайрингом, ЭДО, зарплатным проектом, ВЭД.

Тарифы с оплатой по факту — без фиксированной ежемесячной платы, но с комиссией за операции. Вы платите только за совершённые платежи, переводы или другие действия. Такой вариант удобен для сезонного бизнеса или ИП с нерегулярными поступлениями.

Комментарий эксперта

В Точка Банке на некоторых тарифах обслуживание не списывается за месяц, если по счёту не было операций. Это удобно для сезонного бизнеса или ИП, которые пользуются счётом нерегулярно. Перед подключением тарифа проверьте условия: лимиты и комиссии зависят от выбранного пакета.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

При выборе тарифа смотрите не только на стоимость обслуживания. Важно проверить лимиты на переводы физлицам, снятие и внесение наличных, стоимость платёжных поручений и комиссии за превышение лимитов. Иногда бесплатный тариф с низкими лимитами обходится дороже, чем платный тариф с запасом по операциям.

Точные условия и стоимость уточняйте на сайтах банков: тарифы периодически меняются.

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Может ли банк отказать в открытии счёта

Да, но важно различать две ситуации.

  1. Если в документах есть ошибки или данные не сходятся с госреестрами — это ещё не отказ. Банк просто приостанавливает открытие: исправите неточности или донесёте недостающие бумаги — и счёт оформят.
  2. Официальный отказ — более серьёзный случай. Его выносят, если банк видит риски по 115-ФЗ: например есть незакрытые вопросы комплаенса по другому счёту в том же банке. Тогда могут запросить подтверждение экономического смысла операций или дополнительные документы — без них последует отказ.

Если вам отказали, сначала проверьте документы и данные в заявке. Если банк запросил пояснения, подготовьте договоры, счета, описание деятельности или другие документы, которые подтверждают реальность бизнеса. После этого можно подать заявку повторно.

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Что делать, если отказали в открытии расчётного счёта для ИП и ООО

Если отказ кажется необоснованным, сначала узнайте его причину и подайте в банк документы и пояснения. Если не помогло — подайте жалобу в Межведомственную комиссию при Банке России (МВК), а затем можно обращаться в суд.

Вопросы по теме

Обязательно ли ИП открывать расчётный счёт?

Нет, закон не обязывает ИП открывать расчётный счёт. Но без него сложно вести бизнес: нельзя использовать личный счёт для предпринимательских операций, а расчёты наличными по одному договору с контрагентом ограничены суммой 100 000 ₽ (п. 4 указания ЦБ № 5348-У).

Можно ли открыть расчётный счёт бесплатно?

Да. Многие банки открывают счёт за 0 ₽, а на стартовых тарифах бесплатным бывает и обслуживание. Тогда платить нужно только за отдельные операции сверх лимитов тарифа — переводы физлицам, снятие наличных и пополнения — а также за подключённые сервисы.

Сколько стоит обслуживание для ИП?

Стоимость зависит от тарифа, лимитов, количества операций и дополнительных сервисов. Есть бесплатные тарифы, а платные обычно стоят от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч рублей в месяц.

Нужно ли уведомлять налоговую об открытии счёта?

Если счёт в российском банке — нет, отдельно уведомлять налоговую не нужно. Банк сам передаёт в ФНС сведения об открытии, закрытии и изменении реквизитов (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).


Уведомление нужно только при открытии в зарубежном банке — его подают в налоговую в течение месяца (ч. 2 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ).

Может ли ИП иметь несколько расчётных счетов?

Да, закон не ограничивает их количество у ИП. Можно обслуживаться в одном банке или в разных — например, разделить направления бизнеса по разным реквизитам.

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Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП — Точка Банк