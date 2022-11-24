Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП

Зачем ИП нужен расчётный счёт
Предприниматели открывают расчётные счета для всех безналичных операций, связанных с бизнесом: принимают оплату от клиентов, рассчитываются с контрагентами, выплачивают зарплату, перечисляют налоги и взносы.
Личный счёт для бизнеса не подойдёт. По инструкции ЦБ №204-И текущие счета физлиц не предназначены для предпринимательской деятельности. Если принимать туда оплату, налоговая может посчитать доходом от бизнеса все поступления — даже переводы от близких — и доначислить налог. А банк — заблокировать операции по 115-ФЗ.
Ещё одно ограничение: с другим ИП или компанией наличными по одному договору можно рассчитаться максимум на 100 000 ₽ (п. 4 указания ЦБ № 5348-У). Если сумма больше — без расчётного счёта не обойтись.
Поэтому обычно всё оформляют сразу после регистрации ИП.
Как выбрать банк для расчётно-кассовых операций (РКО)
Перед выбором банка проведите аудит потребностей бизнеса — это защитит от переплат и нехватки функционала в будущем. Ответьте на вопросы:
- Какова платёжная нагрузка? Посчитайте среднее количество переводов, снятий наличных и пополнений в месяц. Это позволит выбрать подходящий тариф и сравнить предложения разных банков.
- Какие сервисы критичны? Онлайн-бухгалтерия, ЭДО, зарплатный проект, эквайринг — определите то, что обязательно должно быть и что хотелось бы иметь.
- Есть ли особенности бизнеса? Так, для валютных операций и работы с зарубежными партнёрами понадобятся услуги ВЭД, а для участия в госзакупках — спецсчёт и банковские гарантии. Для селлеров на маркетплейсах важны дополнительные сервисы: аналитика продаж, интеграция с площадками, учёт комиссий и ранний вывод выручки.
Если вы ещё не открыли ИП, узнайте, могут ли в банке бесплатно помочь зарегистрироваться. Это позволит сэкономить время, сделать всё быстро и без ошибок.
На что обратить внимание при выборе банка
После аудита потребностей бизнеса переходите к сравнению банков. Оцените несколько параметров, а затем принимайте решение.
- Узнайте реальные отзывы о банке. Пообщайтесь со знакомыми индивидуальными предпринимателями: узнайте, в каких банках они обслуживаются, сколько платят за РКО, какими сервисами пользуются. Изучите отзывы о том, как банк решает спорные ситуации.
- Оцените службу поддержки ещё до оформления. Позвоните или напишите в чат с простым вопросом. Важно, чтобы с вами общались живые люди, а не только бот с шаблонными ответами.
- Изучите тарифы на сайтах банков. Сравнивайте их не только по цене, но и по составу услуг. На комиссиях за превышение лимитов можно потратить больше, чем сэкономить на низком тарифе. Начинающим предпринимателям также стоит поискать тарифы для стартапов.
- Проверьте, есть ли в банке нужные сервисы и продукты. Сравните набор сервисов: Онлайн-бухгалтерия, ЭДО, зарплатный проект, эквайринг, ВЭД, факторинг, овердрафт, лизинг и другие. Даже если часть из них пока не нужна, это избавит от необходимости менять банк в будущем.
- Узнайте, предоставляют ли бесплатно бизнес-карту. С её помощью можно оплачивать бизнес-покупки и вносить наличные. Также стоит проверить, есть ли кешбэк на остаток по счёту.
Если банк устраивает вас по условиям и сервису и вы доверяете ему, оставляйте заявку.
Что нужно для открытия расчётного счёта
Документы для ИП зависят от банка. В Точка Банке чаще всего достаточно паспорта. А если вас нет в ЕГРИП на сайте ФНС, потребуется также архив с документами, который вы получили при регистрации в налоговой.
В других банках могут попросить дополнительные бумаги: ИНН, выписку из ЕГРИП, сведения о деловой репутации, карточку с образцами подписей и оттиска печати.
Процесс открытия тоже зависит от условий обслуживания. Где-то нужно лично прийти в офис, а где-то достаточно оставить онлайн-заявку и согласовать удобное место и время для встречи с менеджером.
Инструкция, как открыть расчётный счёт в Точка Банке:
- Оставьте заявку на сайте. Специалист свяжется с вами, ответит на вопросы, расскажет о подходящих акциях и поможет подобрать тариф. Реквизиты вышлют сразу — их можно использовать в договорах и счетах.
- Встреча с менеджером. Сотрудник банка приезжает в удобное для вас время и место. Вы подписываете документы. После проверки банк активирует обслуживание — станут доступны интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.
Что делать после открытия счёта
Вот краткий алгоритм:
- Проверьте, что у вас есть доступ к интернет-банку и мобильному приложению, а реквизиты отображаются без ошибок.
- Сообщите новые реквизиты контрагентам. Точка Банк подготовит для этого готовое письмо — останется только разослать его.
- Обновите шаблоны договоров, счетов и актов, чтобы платежи приходили на актуальный счёт.
- Оформите бизнес-карту: с ней удобнее оплачивать текущие расходы и снимать наличные.
- Подключите нужные сервисы: эквайринг, ЭДО, Онлайн-бухгалтерию, зарплатный проект и другие.
Уведомлять налоговую об открытии счёта в российском банке не нужно — банк сделает это сам (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).
Какие бывают тарифы для расчётного счёта ИП
Тарифы для ИП различаются по объёму операций, лимитам и набору сервисов. Рассмотрим основные варианты.
Стартовые тарифы — обычно 0–500 ₽ в месяц. Подходят начинающим ИП с небольшим оборотом и редкими платежами. Обычно у них ниже лимиты на переводы, снятие и внесение наличных, а дополнительные операции оплачиваются отдельно.
Базовые тарифы — примерно 500–2 000 ₽ в месяц. Подходят предпринимателям, которые регулярно платят контрагентам, переводят деньги физлицам или пользуются бизнес-картой.
Расширенные тарифы — от 2 000 ₽ в месяц и выше. Подходят ИП с большим количеством операций, высокой выручкой или дополнительными сервисами: эквайрингом, ЭДО, зарплатным проектом, ВЭД.
Тарифы с оплатой по факту — без фиксированной ежемесячной платы, но с комиссией за операции. Вы платите только за совершённые платежи, переводы или другие действия. Такой вариант удобен для сезонного бизнеса или ИП с нерегулярными поступлениями.
При выборе тарифа смотрите не только на стоимость обслуживания. Важно проверить лимиты на переводы физлицам, снятие и внесение наличных, стоимость платёжных поручений и комиссии за превышение лимитов. Иногда бесплатный тариф с низкими лимитами обходится дороже, чем платный тариф с запасом по операциям.
Точные условия и стоимость уточняйте на сайтах банков: тарифы периодически меняются.
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Может ли банк отказать в открытии счёта
Да, но важно различать две ситуации.
- Если в документах есть ошибки или данные не сходятся с госреестрами — это ещё не отказ. Банк просто приостанавливает открытие: исправите неточности или донесёте недостающие бумаги — и счёт оформят.
- Официальный отказ — более серьёзный случай. Его выносят, если банк видит риски по 115-ФЗ: например есть незакрытые вопросы комплаенса по другому счёту в том же банке. Тогда могут запросить подтверждение экономического смысла операций или дополнительные документы — без них последует отказ.
Если вам отказали, сначала проверьте документы и данные в заявке. Если банк запросил пояснения, подготовьте договоры, счета, описание деятельности или другие документы, которые подтверждают реальность бизнеса. После этого можно подать заявку повторно.
Если отказ кажется необоснованным, сначала узнайте его причину и подайте в банк документы и пояснения. Если не помогло — подайте жалобу в Межведомственную комиссию при Банке России (МВК), а затем можно обращаться в суд.