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Эквайринг
Эквайринг

Как работать с онлайн-кассой: полное руководство

ИП и ООО нужна онлайн-касса для приёма платежей. Пошагово разбираем, как с ней работать, — от выбора модели до регистрации в налоговой.

19.12.2025
1556
1556

Онлайн-касса, полностью готовая к работе

Весь комплект для работы по 54-ФЗ: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн-касса, полностью готовая к работе

Весь комплект для работы по 54-ФЗ: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Современная онлайн-касса — это устройство, которое автоматически направляет сведения о каждой финансовой операции и выпущенных чеках напрямую в налоговую. Данные о каждой сделке передаются в налоговую мгновенно через посредника — Оператора фискальных данных.

В работе с онлайн-кассой есть четыре этапа. 

  1. Фиксация операции: при расчёте с покупателем все детали сделки записываются в защищённую память устройства — фискальный накопитель.
  2. Отправка сведений: через интернет касса передаёт зафиксированные данные Оператору фискальных данных для обработки.
  3. Информирование ФНС: ОФД, в свою очередь, пересылает полученную и систематизированную информацию в Федеральную налоговую службу (ФНС).
  4. Выдача подтверждения: покупателю в момент оплаты предоставляется чек. Он может быть как традиционным бумажным, так и электронным — отправленным на email или в виде SMS.
Коротко
— Онлайн‑касса — это прибор, автоматически передающий сведения о каждой покупке в налоговую службу. Передача данных проходит через специальную организацию — ОФД.
— Согласно 54‑ФЗ, применять онлайн‑кассы обязаны практически все коммерческие структуры, ведущие расчёты с физическими лицами.
— Модель надо выбирать исходя из специфики бизнеса: большие торговые точки оборудуются фискальными регистраторами, курьерская и выездная торговля комплектуется мобильными устройствами, многофункциональные заведения используют смарт‑терминалы, а интернет‑магазины работают с облачными кассовыми решениями.

Как выбрать модель онлайн-кассы

На рынке представлен обширный ассортимент касс, каждая модель обладает своими отличительными чертами. 

Фискальные регистраторы

Фискальные регистраторы подходят для магазинов и компаний с большим или средним потоком покупателей, а также для организаций, работающих с профессиональными системами учёта (POS-системами) на компьютере или планшете. Главные преимущества заключаются в быстрой печати чеков.

Фискальные регистраторы отличаются от других онлайн-касс тем, что для формирования чека нужен компьютер, ноутбук или планшет со специальной программой. Из-за этого фискальные регистраторы менее компактны — это неудобно для выездной торговли. 

Мобильные онлайн-кассы

Мобильные онлайн-кассы — решение для мобильного бизнеса, например для доставки, выездных услуг или такси. Также мобильные кассы подходят небольшим стационарным точкам с низким трафиком. 

Преимущества мобильных онлайн-касс: 

  • Экономия — не требуют дорогого стационарного оборудования.
  • Мобильность — работают со смартфона или планшета в любом месте.
  • Удобство — приём наличных, карт и переводов одним устройством.
  • Автоматизация — чек отправляется клиенту автоматически, приложения обновляются по закону.
  • Контроль — владелец видит все операции онлайн в реальном времени.

Кто пользуется мобильными онлайн-кассами:

  • Курьерские службы и сервисы доставки еды.
  • Такси и общественный транспорт. 
  • Специалисты на выезде — мастера, косметологи, клининг.
  • Ларьки, небольшие магазины. 
  • Парковки.

Смарт-терминалы

Смарт-терминал — это компактная онлайн-касса со встроенным компьютером, сенсорным экраном и кассовым ПО, которая полностью соответствует требованиям 54-ФЗ. 

Преимущества:

  • выполняет кассовые операции и печатает чеки;
  • помогает вести складской учёт, управлять ценами, анализировать продажи;
  • автоматически передаёт данные в ФНС через ОФД. 

Часто в смарт-терминал уже встроены эквайринг и сканер штрихкодов, поэтому можно сэкономить на дополнительном оборудовании. 

Подходит для малого и среднего бизнеса, который хочет быстро автоматизировать учёт, продажи и отчётность без сложных и дорогих систем.

Облачные кассы

Облачная касса — это виртуальная онлайн-касса, размещённая на удалённом сервере. Позволяет проводить расчёты и отправлять чеки в ФНС через интернет. 

Покупать саму кассу не нужно, арендуется виртуальная онлайн-касса. Достаточно купить фискальный накопитель в облачную кассу. 

Все операции фискализируются автоматически в соответствии с 54-ФЗ. Клиенты получают только электронные чеки (на email или SMS).

Основные преимущества:

  • Экономия на покупке и обслуживании оборудования.
  • Управление и отчёты доступны онлайн из любой точки.
  • Чеки формируются и отправляются автоматически. 

Решение подходит онлайн-магазинам и сервисам, курьерским службам и такси, специалистам на выезде, вендинговому бизнесу, компаниям в сфере ЖКХ.

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Требования к онлайн-кассам

Оборудование для расчётов должно соответствовать ряду технических и юридических норм. Ниже приведены ключевые условия, которым должна отвечать современная онлайн-касса.

Идентификация устройства: на корпусе аппарата обязательно должен быть указан его уникальный заводской номерОбязательная связь с ОФД: касса должна быть подключена к Оператору фискальных данных для автоматической пересылки информации в ФНС
Детализация чека: техника обязана печатать (или формировать в электронном виде) чеки с полной расшифровкой — указанием конкретных наименований проданных товаров или оказанных услуг
Официальная регистрация: каждое устройство после постановки на учёт в ФНС получает уникальный регистрационный номер
Постоянный доступ в интернет: для передачи данных ОФД поддерживать подключение к сети через один или несколько каналов — мобильный интернет (3G/4G), Wi‑Fi или проводное соединение (Ethernet)
Формирование чека для покупателя: обеспечивать выдачу чека клиенту в одном из форматов: на бумажной ленте или в электронном виде — отправка на email или SMS
Наличие фискального накопителя: в конструкции обязательно используется сменный защищённый модуль — фискальный накопитель, который подлежит замене по окончании установленного срока службы
Внутренние часы (таймер): для корректной фиксации времени каждой операции в реальном времени касса оснащается встроенными точными часами
Законодательное соответствие: техника должна полностью отвечать требованиям Федерального закона №54‑ФЗ и быть зарегистрированной в официальном реестре ККТ, который ведёт ФНС

Как зарегистрировать онлайн-кассу: по шагам

Чтобы легально начать работу с онлайн-кассой, необходимо пройти следующие шаги.

1. Выбрать и заключить договор с ОФД

Перед обращением в налоговую службу необходимо выбрать и заключить договор с аккредитованным Оператором фискальных данных. Это обязательное требование, за исключением работы в особых условиях, например в труднодоступных районах.

2. Подать заявление в ФНС

Заявление на регистрацию подаётся дистанционно через один из официальных каналов:

  • Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (раздел «Учёт ККТ»). Заявление заполняется онлайн и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП).
  • Портал «Госуслуги». Процедура аналогична: заполнение формы и подписание КЭП.

3. Получить регистрационный номер

После подачи заявления в течение одного рабочего дня ФНС присваивает кассе уникальный регистрационный номер, который отображается в вашем личном кабинете.

4. Настроить кассу на месте (фискализация)

Полученный номер необходимо ввести непосредственно в саму кассу, предварительно подключив её к интернету. Аппарат сформирует и распечатает отчёт о регистрации, содержащий фискальный признак документа. 

Отчёт автоматически уходит в ФНС, а статус кассы меняется на «Зарегистрирована». Остаётся только скачать карточку кассы в личном кабинете ФНС.  

5. Получить карточку регистрации

После успешной проверки данных ФНС направляет в ваш личный кабинет официальную карточку регистрации ККТ. С этого момента кассой можно начинать пользоваться в полном объёме.

6. Уведомить ОФД

Финальный этап — передача данных о зарегистрированной кассе вашему Оператору фискальных данных. Передать данные можно через личный кабинет на сайте ОФД: в него надо внести сведения из полученной карточки регистрации. После этого ОФД начинает приём и обработку фискальных данных.

— Как зарегистрировать в налоговой онлайн-кассу

Точка Банк подготавливает оборудование за клиента. Мы сами собираем кассу, подключаем её к ОФД, настраиваем в кассе фискальный накопитель и эквайринг. Клиенту нужно только:


1. Оплатить кассу.

2. Подписать заявление своим КЭП в интернет-банке Точка Банк.

3. Получить кассу, включить её, подключить к интернету, создать нужные клиенту товары и услуги — и на этом всё.

Кассой можно пользоваться и принимать оплату картами и наличными.

Дмитрий ФадеевЭксперт по онлайн-кассам

Как начать работать с онлайн-кассой

После настройки и регистрации кассы можно приступать к работе. В чеке обязательно укажите основные реквизиты:

  • наименование товара или услуги;
  • стоимость;
  • количество единиц товара;
  • признак способа расчёта;
  • размер ставки НДС или отсутствие налога.

Также необходимо выбрать способ оплаты — например, наличные, карта, денежный перевод или иное.

Если у вас смарт‑терминал, предварительно нужно создать в его товароучётной программе товары или услуги. В каждый чек добавляются товары или услуги из базы товаров или услуг кассы.

Дмитрий Фадеевэксперт по онлайн-кассам

Как проходит продажа на онлайн-кассе

В начале рабочего дня необходимо открыть смену и формировать отчёт об открытии смены, а по завершении работы — закрывать. Смена — до 24 часов. 

Продажа проходит так:

  1. Кассир формирует продажу на кассе из товаров или услуг которые созданы в товароучётной программе заранее.
  2. Кассир выбирает способ оплаты покупателя — наличные, карта, СБП, принимает оплату.
  3. На кассе автоматически либо вручную кассиром формируется чек с верным типом оплаты.
  4. Покупатель получает чек в бумажном виде или электронный на email.
  5. Чек уходит в ОФД.

Операции возврата пробивают отдельно: в чеке прихода возврата нужно обязательно указывать сумму и причину возврата.

Чек-лист для регулярной проверки онлайн-кассы: открытие смены, срок действия ФН, работа с ОФД, корректность данных в чеках.

Как исправить ошибку в чеке

Если смена превысит 24 часа, ККМ перестанет формировать чеки. Это является нарушением, поэтому для продолжения работы нужно закрыть смену и открыть новую, а также сформировать чек с коррекцией.

Когда ошибка в чеке обнаружена до его печати, необходимо аннулировать его и сформировать новый с верными параметрами.

Если же чек уже напечатан, необходимо сформировать чек коррекции или чек возврата, а затем оформить новый приход с правильными сведениями.

У кассы может закончиться подписка ОФД, и приём чеков остановится. У клиента есть 30 дней, чтобы оплатить новый срок подписки. Если по истечении этого срока подписка не продлена, фискальный накопитель заблокируется.

Дмитрий Фадеевэксперт по онлайн-кассам

Ответственность за отсутствие или неправильную работу с онлайн-кассой

За нарушения в работе онлайн‑касс предусмотрены штраф, санкции. Для ИП и должностных лиц штрафы составляют от 1 500 ₽, для юрлиц — от 5 000 ₽.

При первом нарушении инспекция может ограничиться предупреждением. Однако повторные нарушения влекут за собой более строгую ответственность. В частности, должностным лицам это может грозить дисквалификацией, а компании — административной приостановкой деятельности.

— Нарушения по онлайн-кассам в 2026 году

Вопросы по теме

Кому нужна онлайн-касса?

Применение онлайн-касс обязательно для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, которые продают товары или оказывают услуги. При этом форма оплаты не играет роли — касса потребуется как при расчётах наличными, так и при операциях безналом.

Кто может не использовать онлайн-кассу?

— Самозанятые (плательщики НПД). Они обязаны высылать клиентам чек, сформированный через приложение ФНС «Мой налог».


— Бизнес, занятый отдельными видами деятельности: ИП на патенте (ПСН) и компании на других системах налогообложения не используют кассу при реализации конкретных товаров или услуг из закрытого перечня в законе 54-ФЗ. Например, продажа газет в киосках, ремонт обуви, некоторые бытовые услуги.


— Расчёты между юридическими лицами и ИП (сегмент B2B): при безналичной оплате с расчётного счёта одной компании на счёт другой кассовый чек не формируется. Взаимодействие происходит на основании счетов и бухгалтерских документов.


— Оказание отдельных услуг населению: закон предусматривает освобождение от кассы для ряда услуг. Среди них уход за детьми и больными, репетиторство, уборка жилых помещений, некоторые работы в садах и огородах.

Сколько стоит подключение онлайн-кассы?

Чтобы оценить стоимость подключения онлайн-кассы, нужно подсчитать следующие расходы:


— стоимость приобретения или аренды выбранного кассового аппарата;


— траты на фискальный накопитель и его годовое обслуживание;


— платежи ОФД;


— стоимость ЭЦП (электронной цифровой подписи);


— регистрацию в ФНС;


— настройку онлайн-кассы и интеграцию со всеми рабочими процессами;


— другие ежемесячные расходы, например затраты на интернет.


В среднем затраты на подключение онлайн-кассы могут составлять от 15 000 до 40 000 ₽, если суммировать все услуги.

Как налоговая проверяет онлайн-кассы?

ФНС постоянно контролирует корректность применения онлайн-касс. При обнаружении или подозрении на нарушение инспекция вправе организовать проверку, включая проведение контрольной закупки. По итогам этих мероприятий выносится предписание об устранении выявленных несоответствий.


Согласно статье 7 Федерального закона №54-ФЗ, проверка работы касс может проводиться как с визитом в торговую точку, так и дистанционно.

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Работа с кассовым аппаратом, как работать с онлайн-кассой — Точка Банк