Коротко

Чтобы снять ККТ с учёта в налоговой, надо написать заявление по форме КНД 1110062 и приложить отчёт о закрытии ФН.

С 1 марта 2025 года налоговая рассматривает заявление о снятии ККТ в течение 5 рабочих дней. Также ФНС получила право принудительно снимать с учёта кассовые аппараты, к которым нет доступа для считывания данных.



Онлайн‑кассу снимают с учёта в налоговой при закрытии организации, краже, продаже или передаче устройства, а также по истечении срока фискального накопителя (ФН), если касса больше не нужна.