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Как снять с учёта кассу в налоговой

Точка Банк расскажет, когда нужно снимать кассу с учёта и как пройти процедуру по новым правилам 2026 года. Разберём, что делать, если ФНС сняла кассу c учёта принудительно, и какие штрафы грозят за нарушение сроков.

16.07.2026
3162
3162

Онлайн‑касса для работы по 54‑ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн‑касса для работы по 54‑ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
Выбрать онлайн‑кассу

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Авторы

Коротко
Онлайн‑кассу снимают с учёта в налоговой при закрытии организации, краже, продаже или передаче устройства, а также по истечении срока фискального накопителя (ФН), если касса больше не нужна.
Чтобы снять ККТ с учёта в налоговой, надо написать заявление по форме КНД 1110062 и приложить отчёт о закрытии ФН.
С 1 марта 2025 года налоговая рассматривает заявление о снятии ККТ в течение 5 рабочих дней. Также ФНС получила право принудительно снимать с учёта кассовые аппараты, к которым нет доступа для считывания данных.

Когда нужно снимать онлайн‑кассу с учёта в налоговой

Обязанность снять кассу с учёта возникает у предпринимателей в пяти ситуациях. Они указаны в п. 5 ст. 4.2 54-ФЗ.

  • Продажа, передача или дарение кассы. Если передаёте аппарат другому предпринимателю, нужно снять кассу с вашего учёта. Пока касса числится за вами, чеки нового владельца будут привязаны к вашему ИНН.
  • Кража или утрата. Если кассу украли или она уничтожена, например при пожаре, заявить об этом нужно как можно быстрее после обнаружения.
  • Поломка, при которой кассу нельзя восстановить. Если аппарат вышел из строя и ремонт невозможен, его снимают с учёта. Если сломался только фискальный накопитель (ФН), а сама касса исправна, снимать её не надо, достаточно заменить ФН и перерегистрировать кассу.
  • Истечение срока ФН. Если срок ФН истёк и вы не планируете дальше использовать эту кассу, её нужно закрыть.
  • Прекращение деятельности. При ликвидации предприятия или ИП кассовые аппараты надо снять с учёта.
Всё для работы по 54‑ФЗ
Если онлайн‑касса снова понадобится, в Точка Банк можно собрать комплект целиком: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим кассу и зарегистрируем её в ФНС — заниматься этим самостоятельно не придётся.

Подготовка к снятию кассы с учёта

Необходимые документы

Для снятия кассы с учёта через личный кабинет ФНС или Госуслуги нужна квалифицированная электронная подпись — КЭП. Без неё подать заявление онлайн не получится. Если вы подаёте заявление лично в отделении налоговой, то понадобятся:

Паспорт кассы и договор с ОФД при снятии с учёта обычно не требуются, но лучше иметь их под рукой — налоговая может запросить.

Проверка состояния кассового аппарата

Перед подачей заявления убедитесь, что касса работает и может сформировать отчёт о закрытии ФН. Если аппарат исправен, закрытие архива займёт 3–7 минут.

Если касса не включается или ФН недоступен, порядок другой. Накопитель нужно передать производителю на экспертизу, чтобы в течение 30 дней он выдал заключение. Если данные считать невозможно, ФНС снимет кассу с учёта без отчёта о закрытии на основании заключения производителя.

Способы отправки заявления в налоговую

Есть четыре способа подать заявку о снятии кассы с учёта.

  • Личный кабинет ФНС — понадобится только КЭП.
  • Портал «Госуслуги» — нужены подтверждённый аккаунт и КЭП.
  • Через оператора фискальных данных ОФД или изготовителя ККТ — потребуется действующий договор с ОФД или производителем.
  • Лично в отделении ФНС — нужны заявление на бумаге и отчёт о закрытии ФН.

Самый простой способ — снятие кассы через личный кабинет ФНС, поэтому остановимся на нём подробнее.

Как снять кассу с учёта через личный кабинет ФНС

Процесс состоит из трёх шагов: надо закрыть архив накопителя, выбрать способ подачи заявления, а затем заполнить и отправить его.

Закрыть архив ФН  

Это первый и обязательный шаг. Отчёт о закрытии фискального накопителя формируется через меню кассы. Точный путь зависит от модели аппарата, но часто это раздел «Сервис» или «Администрирование».

После закрытия архива касса распечатает чек с тремя данными: датой и временем закрытия, номером фискального документа и фискальным признаком. Сохраните этот чек — без него заявление не заполнить.

После закрытия архива ФН касса перестанет формировать чеки. Использовать её для расчётов уже нельзя.

Заполнение заявки и её отправка в налоговую

В ЛК ФНС зайдите в раздел «Мои кассы» (для индивидуальных предпринимателей) или «Учёт ККТ», а затем — в «Список касс» (для компаний). Найдите нужную кассу, нажмите на три точки и выберите «Снять с регистрации».

В форме заявки укажите причину снятия и введите данные из отчёта о закрытии ФН: дату, время, номер фискального документа и фискальный признак. Проверьте информацию, подпишите заявление КЭП и отправьте.

Получение карточки о снятии ККТ с учёта

С 1 марта 2025 года налоговая служба рассматривает заявки 5 рабочих дней. После этого в личном кабинете появится электронная карточка о снятии ККТ с регистрационного учёта.

Карточка — это подтверждение того, что процедура завершена. Сохраните её, она может понадобиться при продаже кассы новому владельцу или при налоговой проверке.

По запросу налоговая выдаёт карточку и на бумаге — для этого нужно обратиться в отделение ФНС.

Когда ФНС самостоятельно снимает кассу с учёта

В трёх случаях налоговая снимает кассу с учёта без заявления от владельца. Это называется принудительным снятием.

  1. Истечение срока ФН без перерегистрации. Если срок ключа закончился, а владелец не заменил его и не снял кассу с учёта в течение месяца, ФНС сделает это сама.
  1. Ликвидация компании или закрытие ИП. При исключении организации или предпринимателя из ЕГРЮЛ или ЕГРИП все привязанные к ним кассы автоматически снимаются с учёта.
  1. Отсутствие доступа к кассе. С 1 марта 2025 года действует правило: если налоговая не может получить доступ к кассе для считывания фискальных данных, она вправе снять ККТ с учёта в одностороннем порядке.
Онлайн‑касса для работы по 54‑ФЗ
Если старая касса больше не подходит, новую можно купить в Точка Банке — сразу или в рассрочку на 12 месяцев, платить всю стоимость разом не нужно. Касса приедет уже с фискальным накопителем и подпиской на ОФД, а мы зарегистрируем её в налоговой.

Что делать владельцу бизнеса, если ФНС сняла кассу с учёта

Если налоговая сняла кассу принудительно, использовать её для расчётов нельзя. Работать на снятой кассе тоже нельзя — это приравнивается к работе без ККТ, за что грозит штраф.

Чтобы вернуть кассу в работу, нужно заново зарегистрировать аппарат в ФНС. Но есть нюанс: если снятие произошло из-за того, что налоговая не получила доступ к фискальным данным, повторная регистрация возможна только после того, как вы предоставите инспекторам доступ к аппарату.

Если причина принудительного снятия — истекший ФН, достаточно заменить накопитель и подать заявление на регистрацию заново.

Штрафы за несвоевременное снятие кассы с учёта

Нарушение порядка снятия кассы с учёта — это административное правонарушение по ст. 14.5 КоАП РФ.

По действующим нормам штраф для ИП и должностных лиц составляет от 1 500 до 3 000 ₽, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 ₽.

В 2026 году в Госдуме рассматривается законопроект, который вводит отдельный штраф именно за нарушение порядка снятия ККТ с учёта. В апреле 2026 года это нарушение подпадает под общую статью о неприменении ККТ, и санкции относительно небольшие. После принятия закона штраф для ИП может вырасти до 3 000 ₽, а для компаний — до 50 000 ₽.

Вопросы по теме

Как проходит снятие кассы с учёта при ликвидации ИП?

Если предприниматель закрывает ИП, налоговая снимет кассу с учёта автоматически — после исключения ИП из ЕГРИП. 


Также можно самостоятельно снять кассовый аппарат с учёта до подачи документов на закрытие: так вы сами проконтролируете процесс и сохраните карточку о снятии.


После снятия ККТ с учёта нужно извлечь фискальный накопитель и хранить его в течение 5 лет. Налоговая может запросить его даже после закрытия ИП. 

Нужно ли возвращать кассовый аппарат в налоговую?

Нет. Физически сдавать кассу в ФНС не нужно. Снятие с учёта — это формальная процедура: вы подаёте заявление, налоговая исключает аппарат из реестра. После этого кассу можно продать, передать другому предпринимателю или убрать на склад.

Что делать, если кассовый аппарат сломан?

Если сломалась сама касса, но фискальный накопитель цел, отнесите его в сервисный центр. Там его смогут подключить к компьютеру и закрыть даже без кассы.  


Если ФН вышел из строя, передайте производителю на экспертизу. В течение 30 дней производитель выдаст заключение. 


Если данные считать невозможно, ФНС снимет кассу с учёта без отчёта о закрытии — на основании этого заключения. После снятия у вас есть 60 дней, чтобы передать данные из ФН в налоговую, если они всё же читаются.

Как долго снимают кассу с учёта?

С 1 марта 2025 года налоговая рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней и выдаёт карточку о снятии.

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