Когда нужно снимать онлайн‑кассу с учёта в налоговой
Обязанность снять кассу с учёта возникает у предпринимателей в пяти ситуациях. Они указаны в п. 5 ст. 4.2 54-ФЗ.
- Продажа, передача или дарение кассы. Если передаёте аппарат другому предпринимателю, нужно снять кассу с вашего учёта. Пока касса числится за вами, чеки нового владельца будут привязаны к вашему ИНН.
- Кража или утрата. Если кассу украли или она уничтожена, например при пожаре, заявить об этом нужно как можно быстрее после обнаружения.
- Поломка, при которой кассу нельзя восстановить. Если аппарат вышел из строя и ремонт невозможен, его снимают с учёта. Если сломался только фискальный накопитель (ФН), а сама касса исправна, снимать её не надо, достаточно заменить ФН и перерегистрировать кассу.
- Истечение срока ФН. Если срок ФН истёк и вы не планируете дальше использовать эту кассу, её нужно закрыть.
- Прекращение деятельности. При ликвидации предприятия или ИП кассовые аппараты надо снять с учёта.
Подготовка к снятию кассы с учёта
Необходимые документы
Для снятия кассы с учёта через личный кабинет ФНС или Госуслуги нужна квалифицированная электронная подпись — КЭП. Без неё подать заявление онлайн не получится. Если вы подаёте заявление лично в отделении налоговой, то понадобятся:
- отчёт о закрытии ФН.
Паспорт кассы и договор с ОФД при снятии с учёта обычно не требуются, но лучше иметь их под рукой — налоговая может запросить.
Проверка состояния кассового аппарата
Перед подачей заявления убедитесь, что касса работает и может сформировать отчёт о закрытии ФН. Если аппарат исправен, закрытие архива займёт 3–7 минут.
Если касса не включается или ФН недоступен, порядок другой. Накопитель нужно передать производителю на экспертизу, чтобы в течение 30 дней он выдал заключение. Если данные считать невозможно, ФНС снимет кассу с учёта без отчёта о закрытии на основании заключения производителя.
Способы отправки заявления в налоговую
Есть четыре способа подать заявку о снятии кассы с учёта.
- Личный кабинет ФНС — понадобится только КЭП.
- Портал «Госуслуги» — нужены подтверждённый аккаунт и КЭП.
- Через оператора фискальных данных ОФД или изготовителя ККТ — потребуется действующий договор с ОФД или производителем.
- Лично в отделении ФНС — нужны заявление на бумаге и отчёт о закрытии ФН.
Самый простой способ — снятие кассы через личный кабинет ФНС, поэтому остановимся на нём подробнее.
Как снять кассу с учёта через личный кабинет ФНС
Процесс состоит из трёх шагов: надо закрыть архив накопителя, выбрать способ подачи заявления, а затем заполнить и отправить его.
Закрыть архив ФН
Это первый и обязательный шаг. Отчёт о закрытии фискального накопителя формируется через меню кассы. Точный путь зависит от модели аппарата, но часто это раздел «Сервис» или «Администрирование».
После закрытия архива касса распечатает чек с тремя данными: датой и временем закрытия, номером фискального документа и фискальным признаком. Сохраните этот чек — без него заявление не заполнить.
После закрытия архива ФН касса перестанет формировать чеки. Использовать её для расчётов уже нельзя.
Заполнение заявки и её отправка в налоговую
В ЛК ФНС зайдите в раздел «Мои кассы» (для индивидуальных предпринимателей) или «Учёт ККТ», а затем — в «Список касс» (для компаний). Найдите нужную кассу, нажмите на три точки и выберите «Снять с регистрации».
В форме заявки укажите причину снятия и введите данные из отчёта о закрытии ФН: дату, время, номер фискального документа и фискальный признак. Проверьте информацию, подпишите заявление КЭП и отправьте.
Получение карточки о снятии ККТ с учёта
С 1 марта 2025 года налоговая служба рассматривает заявки 5 рабочих дней. После этого в личном кабинете появится электронная карточка о снятии ККТ с регистрационного учёта.
Карточка — это подтверждение того, что процедура завершена. Сохраните её, она может понадобиться при продаже кассы новому владельцу или при налоговой проверке.
По запросу налоговая выдаёт карточку и на бумаге — для этого нужно обратиться в отделение ФНС.
Когда ФНС самостоятельно снимает кассу с учёта
В трёх случаях налоговая снимает кассу с учёта без заявления от владельца. Это называется принудительным снятием.
- Истечение срока ФН без перерегистрации. Если срок ключа закончился, а владелец не заменил его и не снял кассу с учёта в течение месяца, ФНС сделает это сама.
- Ликвидация компании или закрытие ИП. При исключении организации или предпринимателя из ЕГРЮЛ или ЕГРИП все привязанные к ним кассы автоматически снимаются с учёта.
- Отсутствие доступа к кассе. С 1 марта 2025 года действует правило: если налоговая не может получить доступ к кассе для считывания фискальных данных, она вправе снять ККТ с учёта в одностороннем порядке.
Что делать владельцу бизнеса, если ФНС сняла кассу с учёта
Если налоговая сняла кассу принудительно, использовать её для расчётов нельзя. Работать на снятой кассе тоже нельзя — это приравнивается к работе без ККТ, за что грозит штраф.
Чтобы вернуть кассу в работу, нужно заново зарегистрировать аппарат в ФНС. Но есть нюанс: если снятие произошло из-за того, что налоговая не получила доступ к фискальным данным, повторная регистрация возможна только после того, как вы предоставите инспекторам доступ к аппарату.
Если причина принудительного снятия — истекший ФН, достаточно заменить накопитель и подать заявление на регистрацию заново.
Штрафы за несвоевременное снятие кассы с учёта
Нарушение порядка снятия кассы с учёта — это административное правонарушение по ст. 14.5 КоАП РФ.
По действующим нормам штраф для ИП и должностных лиц составляет от 1 500 до 3 000 ₽, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 ₽.
В 2026 году в Госдуме рассматривается законопроект, который вводит отдельный штраф именно за нарушение порядка снятия ККТ с учёта. В апреле 2026 года это нарушение подпадает под общую статью о неприменении ККТ, и санкции относительно небольшие. После принятия закона штраф для ИП может вырасти до 3 000 ₽, а для компаний — до 50 000 ₽.