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Ульяна Гром

Эксперт по онлайн-кассам в Точка Банке

Работаю в Точка Банке с 2021 года. 

Специализируюсь на онлайн-кассах, консультирую сотрудников первой линии поддержки и занимаюсь запуском новых моделей касс в Точка Банке.  

Статьи автора

Всего 4 статьи
31 ИЮЛЯ 2026
1232
Онлайн-касса: что это такое и как с ней работать
16 ИЮЛЯ 2026
3146
Как снять с учёта кассу в налоговой
15 ИЮЛЯ 2026
1721
Как поменять фискальный накопитель в кассе
29 ИЮНЯ 2026
492
Кассовые проверки от ФНС: виды, сроки и штрафы

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