Ксения Шубникова

Эксперт по бухгалтерии и ЭДО

Окончила УРГЮУ по специальности «Юриспруденция».

Работала юристом в сфере налогового права.

С 2020 года работаю в Точка Банке, помогаю предпринимателям и коллегам разбираться в тонкостях налогового учёта и электронного документооборота.

Умею просто и понятно рассказывать о сложных бухгалтерских вещах.