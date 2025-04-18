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Автор

Ксения Шубникова

Эксперт по бухгалтерии и ЭДО

Окончила УРГЮУ по специальности «Юриспруденция».
Работала юристом в сфере налогового права.

С 2020 года работаю в Точка Банке, помогаю предпринимателям и коллегам разбираться в тонкостях налогового учёта и электронного документооборота.

Умею просто и понятно рассказывать о сложных бухгалтерских вещах.

Статьи автора

Всего 4 статьи
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2078
Маркировка шин и покрышек в «Честном ЗНАКЕ»
31 АВГУСТА 2025
5137
Как отправить приглашение контрагенту в ЭДО
22 ИЮЛЯ 2025
1656
Виды и возможности систем электронного документооборота
18 АПРЕЛЯ 2025
10 978
Товарная накладная: что это такое, виды и как заполнять

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