Ксения Шубникова

Статьи автора
Всего 4 статьи
Окончила УРГЮУ по специальности «Юриспруденция».
Работала юристом в сфере налогового права.
С 2020 года работаю в Точка Банке, помогаю предпринимателям и коллегам разбираться в тонкостях налогового учёта и электронного документооборота.
Умею просто и понятно рассказывать о сложных бухгалтерских вещах.
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