Маркировка шин и покрышек в «Честном ЗНАКЕ»

В России действует обязательная маркировка шин в системе «Честный ЗНАК». Коды наносят производители или импортёры. Если требуется перемаркировать товар или промаркировать остатки, это обязанность владельца товара. Данные о движении шин в системе обязаны передавать все участники оборота, включая продавцов.

Такая мера защищает рынок от подделок, упрощает контроль и помогает бизнесу работать прозрачно. В этом материале Точка Банк собрал всё, что нужно знать о правилах, сроках и требованиях маркировки, а также о том, как избежать штрафов.

Маркировка шин в России обязательна с 1 октября 2020 года. Каждая шина получает код DataMatrix, который фиксируется в системе «Честный ЗНАК». Этот код позволяет отслеживать путь товара, бороться с контрафактом и давать покупателю возможность проверить подлинность продукции.

Коротко Маркировка не распространяется на бывшие в употреблении, восстановленные, велосипедные и авиационные шины, а также камеры и колёса в сборе. За продажу без кодов предусмотрены серьёзные штрафы и уголовная ответственность. Чтобы работать легально, бизнесу нужно зарегистрироваться в системе, подключить ЭДО, заказать коды и нанести их на товар. Маркировка шин в системе «Честный ЗНАК» обязательна для производителей, импортёров и продавцов. Каждая новая шина получает код DataMatrix, который нужно проверять на кассе, а с марта 2025 — и в офлайн-режиме.

Что такое маркировка автомобильных шин

Маркировка шин в системе «Честный ЗНАК» — это обязательное требование для бизнеса. Она нужна, чтобы отследить каждую шину на пути от завода до магазина. Такой контроль помогает исключить подделки и серый импорт. Это правило закреплено Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 года №1958.

Каждая шина получает уникальный код DataMatrix. Он похож на QR-код и содержит сведения о производителе, модели и характеристиках товара.

Код заносят в систему «Честный ЗНАК». После этого все участники цепочки продаж — от производителя до розницы — обязаны передавать информацию о движении шин.

Такой механизм позволяет проследить путь товара на каждом этапе. В итоге покупатель получает гарантированно легальную и качественную продукцию.

Маркировка шин помогает убрать с рынка подделки. Благодаря уникальным кодам становится сложнее продавать нелегальные шины. Это защищает и бизнес, и покупателей.

Для государства маркировка — это инструмент контроля. Органы власти могут отследить путь каждой шины и быстро выявить нарушения.

Для бизнеса маркировка — это удобство. Предприниматели получают точные данные о товаре, что помогает управлять запасами и выстраивать логистику.

Для покупателей – это знак качества. Уникальный код подтверждает подлинность товара и повышает доверие к продавцу.

Кто обязан маркировать шины и покрышки

Маркировка обязательна не для всех шин, а только для определённых категорий. Под неё попадают новые, резиновые и пневматические шины. Это требование закреплено Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 года №792-р.

Чтобы определить, требуется ли маркировка для вашего товара, достаточно проверить его код – ТН ВЭД или ОКПД 2. Найти коды можно в таможенной декларации или в сертификате соответствия.

ТН ВЭД — это классификатор товаров для внешнеэкономической деятельности. Каждый товар получает десятизначный код, по которому определяются пошлины, документы и правила оформления на таможне.

ОКПД 2 — это классификатор, который присваивает коды товарам, работам и услугам в России. Его используют для налогов, госзакупок, статистики и стандартизации.

Найти информацию можно на официальном сайте «Честного ЗНАКА». Вы можете сверить коды и понять, относится ли ваша продукция к обязательной маркировке.

Какие шины и покрышки нужно маркировать

Актуальные коды доступны на сайте «Честного ЗНАКА». Предприниматель может сверить информацию и избежать ошибок. Ниже собрали несколько товаров с обязательной маркировкой шин и покрышек:

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

Код ОКПД 2: 22.11.11

Описание: новые резиновые шины и покрышки для легковых автомобилей, включая фургоны и спорткары, с посадочным диаметром до 16 дюймов.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4011 10 000 3

Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и квадроциклов

Код ОКПД 2: 22.11.12.110

Описание: новые резиновые шины и покрышки для легковых автомобилей (включая фургоны и спортивные авто), прочие.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4011 10 000 9

Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

Код ОКПД 2: 22.11.13.110

Описание: новые резиновые шины и покрышки для автобусов и грузовых автомобилей с индексом нагрузки не выше 121.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4011 20 100 0

Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки пневматические прочие новые

Код ОКПД 2: 22.11.14

Описание: новые резиновые шины и покрышки для сельхозмашин и прочей техники.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4011 20 900 0

Маркировка нужна не для всех видов шин. Под это требование не попадают бывшие в употреблении и восстановленные шины — любого сезона и для любой техники: легковой, грузовой, мотоциклов или сельхозмашин.

Также маркировка не требуется для велосипедных и авиационных шин. Эти категории исключены из правил.

Если шина уже установлена на диск и продаётся как часть колеса в сборе, её тоже не маркируют.

Кроме того, без маркировки остаются резиновые камеры, ободные ленты и сменные протекторы. Сюда же относятся экспериментальные образцы, которые используют для испытаний и сертификации.

Маркировка шин и автопокрышек в «Честном ЗНАКЕ»

Каждая шина должна иметь свой уникальный код DataMatrix. Он состоит из 75 символов и содержит данные о товаре, серийный номер и коды проверки. Для комплекта из четырёх шин заказывают четыре отдельных кода. Стоимость одного кода — 50 копеек без НДС.

Код наносят на боковину или протектор с помощью этикетки. Использовать плёнку или другие упаковочные материалы для печати нельзя. Код также не должен перекрываться другими наклейками или информацией.

Размер этикетки строго регламентирован. Он должен быть не менее 20×20 мм, и без затруднений считываться при проверке.

Сервис «Честный ЗНАК» выпустил пул инструкций по работе с маркировочным товаром. С ними можно ознакомиться на официальным сайте. Также можете скачать инструкцию по маркировке шин и покрышек.

Подготовка к маркировке автомобильных шин

Маркировка автомобильных шин в системе «Честный ЗНАК» — обязательное требование для производителей, импортёров и продавцов. Правила вводились поэтапно, и сейчас все участники рынка должны работать строго по установленным нормам. Разберёмся, какие этапы уже пройдены и что ещё предстоит.

Этапы внедрения маркировки шин

1. Запуск обязательной маркировки

С 1 ноября 2020 года:

Производители и импортёры обязаны вносить в систему «Честный ЗНАК» сведения о маркировке шин

Указывается информация о вводе товара в оборот, его перемещении и выбытии

2. Розничные продажи

С 1 ноября 2020 года:

Магазины, продающие шины в розницу, обязаны передавать данные о выводе товара из оборота через онлайн-кассу (ККТ)

3. Запрет оборота немаркированных шин

С 15 декабря 2020 года:

Запрещён оборот шин без маркировки

Все товары, ввезённые после 1 ноября 2020 года, должны быть промаркированы

4. Маркировка остатков

С 1 марта 2021 года:

Все участники рынка должны были промаркировать остатки шин, нереализованные до 15 декабря 2020 года

В системе «Честный ЗНАК» фиксируются все действия с шинами: от отгрузки до продажи

5. Электронный документооборот (ЭДО)

С 1 января 2022 года:

Передача данных об обороте шин ведётся только через ЭДО

Производители, импортёры, оптовики и розница обязаны подключиться к оператору ЭДО и наладить обмен документами с контрагентами

6. Онлайн-проверка на кассах

С 1 ноября 2024 года:

Введён разрешительный режим: продажа шин через кассу возможна только после онлайн-проверки кода маркировки

7. Офлайн-проверка

С 1 марта 2025 года:

Запускается режим проверки в офлайн-формате для всех товарных групп, включая шины (исключение — безалкогольные напитки)

Что делать бизнесу сейчас

Чтобы начать маркировать шины, бизнесу нужно выполнить несколько шагов. Нужно: оформить электронную подпись, зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», подготовить оборудование и подключить ЭДО. Также потребуется описать товары, заказать коды и обучить сотрудников. Рассмотрим подробнее этапы подготовки.

1. Получение УКЭП. Оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) для руководителя компании. Если вы работаете как ИП, подпись можно получить на себя лично. Это делают в аккредитованных удостоверяющих центрах или в налоговом органе. Без подписи невозможно зарегистрироваться в системе и подписывать электронные документы.

2. Регистрация в системе «Честный ЗНАК». Пройдите регистрацию в личном кабинете «Честного ЗНАКА» с помощью УКЭП. Это откроет доступ к системе и позволит вносить данные о товарах.

3. Оборудование и ПО. Проверьте, подходят ли ваша касса и товароучётная программа для работы с маркировкой. Также нужен сканер 2D-кодов и криптомодуль для компьютеров.

4. Подключение к ЭДО. Заключите договор с оператором электронного документооборота. Через ЭДО будут передаваться все данные о движении шин в системе.

5. Подготовка описания товаров и заказ кодов. Занесите информацию о своих товарах в Национальный каталог. После этого закажите коды маркировки в «Честном ЗНАКЕ» и оплатите со счёта системы.

6. Нанесение кодов. Полученные коды нужно нанести на каждую шину. Только после этого товар считается введённым в оборот и готовым к продаже.

7. Обучение сотрудников. Проведите инструктаж для кассиров и кладовщиков. Они должны уметь сканировать коды и правильно работать с маркированным товаром, чтобы избежать ошибок и штрафов.

Как подключиться к «Честному ЗНАКУ»

Регистрация в системе «Честный ЗНАК» нужна всем предпринимателям и компаниям, которые работают с товарами, подлежащими маркировке. Без неё нельзя продавать продукцию и работать легально. Процесс может показаться сложным, но на самом деле он состоит из простых шагов.

Разберём шаги подробнее.

Шаг 1. Электронная подпись. Для работы в «Честном ЗНАКЕ» нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Её получают в аккредитованных удостоверяющих центрах или в налоговой. У юридических лиц и ИП перечень документов разный: в компаниях УКЭП оформляется на руководителя, а у индивидуальных предпринимателей — на самого себя.

Перечень документов для ИП:

Заявление на выпуск УКЭП

ИНН

ОГРНИП

Паспорт

СНИЛС

Шаг 2. Установка программы. Бизнесу нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и оформить электронную подпись. Для корректной работы подписи потребуется установить дополнительные компоненты: «Рутокен» — при использовании носителя «Рутокен ЭЦП 2.0» или «КриптоПро» — во всех остальных случаях.

Шаг 3. Проверка оборудования. После установки программа сама проверит, всё ли готово. Если всё в порядке, появится кнопка «Продолжить». Если чего-то не хватает, система покажет это красным и даст ссылку для установки.

Шаг 4. Заявка на регистрацию. Выберите свою электронную подпись и отправьте заявку. Ей присвоят номер, а письмо с результатом придёт на почту в течение суток. Проверить статус можно и на сайте — достаточно ввести номер заявки.

Шаг 5. Заполнение профиля. Зайдите в личный кабинет с помощью УКЭП. Ответьте на четыре вопроса: какую роль выбираете, каким ЭДО пользуетесь, с какой товарной группой работаете и состоите ли в GS1 RUS.

Шаг 6. Данные компании. При первом входе система попросит заполнить профиль. Нужно внести реквизиты, данные участника и выбрать операторов ЭДО. После отправки информация уйдёт на проверку оператору. Если ваш товар участвует в эксперименте, ждать ответа не нужно — вход будет доступен сразу.

Шаг 7. Подписание документов. Дальше нужно подписать пакет документов с помощью УКЭП. Среди них — договор о подключении к системе, договор на коды маркировки и соглашение по обслуживанию устройств. Для каждой новой товарной группы формируется новый пакет. После подписания пройдите повторную авторизацию.

Шаг 8. Пополнение счёта. Чтобы заказать коды маркировки, пополните лицевой счёт. Стоимость одного кода — 50 копеек без НДС. Деньги списываются автоматически после получения кодов.

Как описать товар

Описание товара составляют производители и импортёры. Оно нужно для правильной регистрации шин в системе «Честный ЗНАК».

В описании обязательно указывают 14 атрибутов: ИНН компании, товарный код, название изделия, код подгруппы по ТН ВЭД ЕАЭС и торговую марку.

Также фиксируются характеристики шины: модель, ширина и высота профиля, тип каркаса, диаметр обода, индекс нагрузки и скоростная категория.

Дополнительно указывают сезонность и способ герметизации. При желании можно прикрепить фото товара для удобства идентификации.

Как работать с маркировкой шин

Как и куда наносить маркировочные коды

Идентификаторы заказывают в системе «Честный ЗНАК». Полученные коды DataMatrix хранятся в личном кабинете 90 дней с момента подтверждения.

Так как шины не имеют упаковки, код наносят прямо на изделие. Закон не устанавливает точное место размещения, поэтому его выбирает сам производитель или продавец. Дополнительно можно использовать гравировку или RFID-метку.

Для транспортных партий допускается агрегация кодов. В этом случае формируется отдельный логистический код SSCC — уникальный 18-значный номер с префиксом «ГС1 РУС».

Все сведения о движении шин участники рынка передают в систему через оператора электронного документооборота.

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Оборудование для маркировки автошин

Чтобы работать с маркированными шинами, компаниям нужен определённый набор техники. Это касса с функцией печати чека с кодом товара, защищённый USB-накопитель для электронной подписи, сканер DataMatrix и терминал для складских операций. Без этого корректная работа с кодами будет невозможна.

Отдельно понадобится принтер для печати этикеток. Его выбирают в зависимости от масштаба бизнеса. Производители и крупные импортёры используют промышленные термотрансферные принтеры. Они печатают на специальных лентах с прочным клеем, икам и рознице часто приходиться перемаркировывать остатки или заменять повреждённые коды.чтобы ярлыки не отклеивались в процессе перевозки.

Оптов Для них подойдут компактные настольные или портативные модели среднего класса. Такой принтер справится с задачей быстро и не займет много места.

Важно помнить: обычный офисный принтер не подходит для печати кодов. Такие ярлыки быстро портятся и плохо считываются сканером. Если у вас небольшой магазин, лучше взять бюджетный настольный принтер, созданный именно для этикеток.

Маркировка остатков шин

Продажа немаркированных шин запрещена. Все остатки на складе нужно обязательно промаркировать. Что делать с товарами без кодов, каждая компания решает сама.

Если правила нарушить, можно получить штраф. Размер санкций установлен ст. 15.12 КоАП РФ.

Выбытие автошин из оборота

Шины могут выводиться из оборота по разным причинам. Это продажа на кассе, списание брака, экспорт, а также утеря, кража или повреждение товара. В любом случае такие операции фиксируются в системе.

Если покупатель вернул шину без кода или с повреждённой маркировкой, магазин обязан отразить это в системе. Далее нужно запросить новый идентификатор, оплатить его, распечатать и приклеить на изделие. После этого товар снова вводят в оборот через ГИС МТ.

При утрате или порче штрихкода порядок действий точно такой же. Это важно, чтобы товар снова можно было официально продавать.

Штрафы за несоблюдение правил и требований маркировки автошин

Административная ответственность — согласно ст. 15.12 КоАП РФ.

Штрафы за изготовление без маркировки:

Для должностных лиц и ИП — от 5 000 до 10 000 ₽

Для компаний — от 50 000 до 100 000 ₽

Штрафы за реализацию без маркировки:

Для граждан — от 2 000 до 4 000 ₽

Для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 ₽

Для компаний — от 50 000 до 300 000 ₽

Уголовная ответственность за нарушение правил маркировки наступает согласно ст. 171.1 УК РФ.

Преступление

Наказание В крупном размере Штраф до 300 000 ₽ или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет;

принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до 80 000 ₽, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев По сговору Штраф от 100 000 до 300 000 ₽ или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет;

принудительные работы на срок до четырёх лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 100 000 ₽, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года либо без такового



Групповые;

в особо крупном размере От 200 000 до 500 000 ₽ или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет;

принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового





Крупным размером считаются нарушения от 400 000 ₽. Если сумма превышает 1 500 000 ₽, это уже особо крупный размер.

Разрешительный режим для продажи шин на кассах

С 1 ноября 2024 года для шин действует разрешительный режим. Это значит, что продавать их можно только при соблюдении определённых правил. Главная цель режима — легальная и прозрачная продажа через кассовую технику.

По сути это система контроля, которая проверяет, законно ли продаются шины. При продаже касса не только формирует чек, но и проверяет код маркировки. Без такой проверки продажа не состоится.

Проверка делается через кассу, зарегистрированную в налоговой. С 1 ноября 2024 года проверка каждого кода обязательна. Продажа без неё считается нарушением.

Есть два способа проверки. Онлайн — касса отправляет код в «Честный ЗНАК», и система сразу даёт ответ. Если код неверный, продажа блокируется.

Второй вариант — офлайн-проверка. Она используется, если нет связи с «Честным ЗНАКОМ». В этом случае продавец сверяет код со своей базой и сам принимает решение, продавать товар или нет.