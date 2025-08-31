Как отправить приглашение контрагенту в ЭДО

Электронный документооборот уже стал привычным инструментом для бизнеса. Он помогает быстро обмениваться документами, экономить деньги и не терять важные бумаги. Чтобы начать работу с партнёром в ЭДО, нужно отправить ему приглашение и дождаться подтверждения. В этой статье мы покажем, когда это требуется и как легко пригласить контрагента через ЭДО от Точка Банка.
Нужно ли приглашение, если контрагент уже работает в другом ЭДО
Даже если контрагент уже работает в системе электронного документооборота, приглашение для обмена документами, как правило, требуется. Дело в том, что каждая система ЭДО поддерживает собственный реестр подключённых организаций. Наличие у партнёра подключения к другому оператору ещё не означает автоматического установления связи именно с вашей компанией.
Для начала юридически значимого документооборота необходимо отправить приглашение из вашей системы ЭДО, которое контрагент должен подтвердить у себя. Только после этого устанавливается канал отправки и появляется возможность обмена документами.
Исключение составляет ситуация, когда обе стороны используют одного и того же оператора ЭДО: в ряде случаев связь может быть создана автоматически. Но в большинстве сервисов отправка и подтверждение приглашения остаются обязательной процедурой.
Как найти контрагента в ЭДО
Перед тем как отправить приглашение, необходимо убедиться, что ваш контрагент действительно подключён к системе электронного документооборота. Для этого у большинства операторов предусмотрен встроенный поиск организаций.
Поиск осуществляется по следующим реквизитам:
- ИНН и КПП — основной и наиболее надёжный способ найти организацию и ИП;
- ОГРН/ОГРНИП — используется реже, но также может быть доступен;
- Наименование компании — помогает, если ИНН неизвестен, но может выдавать несколько совпадений.
Если контрагент уже зарегистрирован в ЭДО у вашего оператора, система отобразит его карточку и вы сможете отправить приглашение на установление связи.
Важно учитывать, что если партнёр работает у другого оператора, он может быть не найден в вашем поиске. В этом случае необходимо уточнить у контрагента, через какого именно оператора он подключён, и проверить возможность межоператорского обмена. Многие крупные провайдеры поддерживают такой обмен, но для его активации также требуется приглашение и подтверждение со стороны партнёра.
Способы приглашения контрагентов в ЭДО от Точка Банк
В ЭДО есть несколько способов пригласить партнёров к обмену документами. Это можно сделать по ИНН или названию компании, а также отправкой приглашения на email. Вы выбираете удобный вариант и ждёте, пока партнёр примет приглашение.
Если у вас уже есть список контрагентов в системе, то компаниям, которые ещё не подключены к ЭДО от Точка Банк, можно отправить приглашение прямо из карточки организации. Сервис автоматически проверит данные и покажет статус отправки.
Можно найти партнёра по ИНН или названию. Введите данные в строку поиска, выберите нужную организацию и отправьте приглашение одним кликом. Это быстрый способ подключить к ЭДО новых клиентов или поставщиков.
Если идентификатор компании не найден, приглашение можно отправить на email. Укажите адрес партнёра, и он получит письмо со ссылкой на регистрацию. Такой вариант удобен, если компания ещё не работает в ЭДО.
После отправки приглашений следите за статусом. Начать обмен электронными документами можно только после того, как партнёр подтвердит приглашение.
Например, роуминг с сервисами ЭДО от Точка Банк работает с Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.
Как отправить приглашение в электронный документооборот
Если вы начинаете работать с новым партнёром, первый шаг — пригласить его в электронный документооборот. В ЭДО от Точка Банка это можно сделать быстро и удобно: достаточно добавить контрагента в систему, заполнить его реквизиты и отправить приглашение. Ниже — пошаговая инструкция, которая поможет вам правильно оформить приглашение и сразу настроить безопасное сотрудничество.
В ЭДО от Точка Банка вы можете отправить приглашение партнёрам. Для этого откройте раздел «Сервис» в верхнем меню документооборота и выберите функцию «Контрагенты».
В открывшемся окне отобразится список уже добавленных контрагентов. Чтобы внести нового партнёра, нажмите на ссылку «Добавить контрагента».
Далее выберите юридический статус партнёра:
- физическое лицо;
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- бюджетная организация.
Сервис откроет шаблон карточки с основными реквизитами. В ней необходимо указать:
- ИНН;
- наименование;
- юридический адрес;
- банковские реквизиты;
- номер счёта получателя.
Важно: все данные следует уточнить у партнёра или использовать официальные сведения из договора.
По завершении заполнения бланка – кнопка «Сохранить».
После сохранения карточки в ЭДО от Точка Банка система автоматически сформирует и отправит партнёру приглашение к сотрудничеству.
Затем рекомендуется запросить проверку контрагента, чтобы снизить возможные риски в период сотрудничества.
Если появляется окно ниже, просто нажмите «Отправить». После этого сразу начнётся процесс подписания документа.
Как пригласить контрагента к ЭДО по идентификатору
У большинства операторов ЭДО предусмотрена возможность поиска и подключения контрагента не только по ИНН/КПП, но и по идентификатору участника ЭДО. Такой идентификатор присваивается каждой организации при регистрации в системе и используется для точного установления связи.
Порядок действий:
- Запросите идентификатор у контрагента. Обычно он указывается в карточке организации в ЭДО или предоставляется по запросу бухгалтерии / ИТ-службы.
- Авторизуйтесь в системе ЭДО. Войдите в личный кабинет вашего оператора.
- Перейдите в раздел «Контрагенты» или «Приглашения».
- Выберите поиск по идентификатору. Введите код, полученный от партнёра.
- Сформируйте приглашение. В карточке найденной организации нажмите кнопку «Отправить приглашение».
- Дождитесь подтверждения. Контрагент должен принять приглашение у себя в системе, после чего обмен документами будет доступен.
Преимущества использования идентификатора:
- исключаются ошибки при вводе реквизитов (например, совпадение по наименованию или опечатка в ИНН);
- ускоряется поиск контрагента, особенно если у него несколько филиалов;
- упрощается подключение при межоператорском обмене.
Образец приглашения контрагента к ЭДО
У каждого сервиса ЭДО может быть свой шаблон приглашения для партнёра. Но, как правило, тексты мало отличаются друг от друга и содержат схожую информацию.
Как подключить и использовать роуминг в Точка Банк
Подключать или отдельно настраивать роуминг в Точка Банке не нужно. Если вы сразу планируете отправлять документы контрагенту, сервис автоматически выпустит ID для роуминга при первом подписании — дополнительных настроек не потребуется.
Если же вы пока только настраиваете связь с контрагентом и хотите отправить запрос без обмена документами, сначала нужно выпустить ID для роуминга.
Банк работает в роуминге с операторами: Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.
Перед приглашением проверьте, есть ли оператор вашего контрагента в списке партнёров Точка Банка. Пригласить можно двумя способами.
Первый вариант — подписать с партнёром первый документ. Приглашение на обмен отправится автоматически, отдельно его высылать не нужно.
Второй вариант — отправить запрос вручную из списка контрагентов.