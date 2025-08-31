Как отправить приглашение контрагенту в ЭДО

Электронный документооборот уже стал привычным инструментом для бизнеса. Он помогает быстро обмениваться документами, экономить деньги и не терять важные бумаги. Чтобы начать работу с партнёром в ЭДО, нужно отправить ему приглашение и дождаться подтверждения. В этой статье мы покажем, когда это требуется и как легко пригласить контрагента через ЭДО от Точка Банка.

Нужно ли приглашение, если контрагент уже работает в другом ЭДО

Даже если контрагент уже работает в системе электронного документооборота, приглашение для обмена документами, как правило, требуется. Дело в том, что каждая система ЭДО поддерживает собственный реестр подключённых организаций. Наличие у партнёра подключения к другому оператору ещё не означает автоматического установления связи именно с вашей компанией.

Для начала юридически значимого документооборота необходимо отправить приглашение из вашей системы ЭДО, которое контрагент должен подтвердить у себя. Только после этого устанавливается канал отправки и появляется возможность обмена документами.

Исключение составляет ситуация, когда обе стороны используют одного и того же оператора ЭДО: в ряде случаев связь может быть создана автоматически. Но в большинстве сервисов отправка и подтверждение приглашения остаются обязательной процедурой.

Как найти контрагента в ЭДО

Перед тем как отправить приглашение, необходимо убедиться, что ваш контрагент действительно подключён к системе электронного документооборота. Для этого у большинства операторов предусмотрен встроенный поиск организаций.

Поиск осуществляется по следующим реквизитам:

ИНН и КПП — основной и наиболее надёжный способ найти организацию и ИП;

ОГРН/ОГРНИП — используется реже, но также может быть доступен;

Наименование компании — помогает, если ИНН неизвестен, но может выдавать несколько совпадений.

Если контрагент уже зарегистрирован в ЭДО у вашего оператора, система отобразит его карточку и вы сможете отправить приглашение на установление связи.

Важно учитывать, что если партнёр работает у другого оператора, он может быть не найден в вашем поиске. В этом случае необходимо уточнить у контрагента, через какого именно оператора он подключён, и проверить возможность межоператорского обмена. Многие крупные провайдеры поддерживают такой обмен, но для его активации также требуется приглашение и подтверждение со стороны партнёра.

Способы приглашения контрагентов в ЭДО от Точка Банк

В ЭДО есть несколько способов пригласить партнёров к обмену документами. Это можно сделать по ИНН или названию компании, а также отправкой приглашения на email. Вы выбираете удобный вариант и ждёте, пока партнёр примет приглашение.

Если у вас уже есть список контрагентов в системе, то компаниям, которые ещё не подключены к ЭДО от Точка Банк, можно отправить приглашение прямо из карточки организации. Сервис автоматически проверит данные и покажет статус отправки.

Можно найти партнёра по ИНН или названию. Введите данные в строку поиска, выберите нужную организацию и отправьте приглашение одним кликом. Это быстрый способ подключить к ЭДО новых клиентов или поставщиков.

Если идентификатор компании не найден, приглашение можно отправить на email. Укажите адрес партнёра, и он получит письмо со ссылкой на регистрацию. Такой вариант удобен, если компания ещё не работает в ЭДО.

После отправки приглашений следите за статусом. Начать обмен электронными документами можно только после того, как партнёр подтвердит приглашение.

Например, роуминг с сервисами ЭДО от Точка Банк работает с Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Как отправить приглашение в электронный документооборот

Если вы начинаете работать с новым партнёром, первый шаг — пригласить его в электронный документооборот. В ЭДО от Точка Банка это можно сделать быстро и удобно: достаточно добавить контрагента в систему, заполнить его реквизиты и отправить приглашение. Ниже — пошаговая инструкция, которая поможет вам правильно оформить приглашение и сразу настроить безопасное сотрудничество.

В ЭДО от Точка Банка вы можете отправить приглашение партнёрам. Для этого откройте раздел «Сервис» в верхнем меню документооборота и выберите функцию «Контрагенты».

В открывшемся окне отобразится список уже добавленных контрагентов. Чтобы внести нового партнёра, нажмите на ссылку «Добавить контрагента».

Далее выберите юридический статус партнёра:

физическое лицо;

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

бюджетная организация.

Сервис откроет шаблон карточки с основными реквизитами. В ней необходимо указать:

ИНН;

наименование;

юридический адрес;

банковские реквизиты;

номер счёта получателя.

Важно: все данные следует уточнить у партнёра или использовать официальные сведения из договора.

По завершении заполнения бланка – кнопка «Сохранить».

После сохранения карточки в ЭДО от Точка Банка система автоматически сформирует и отправит партнёру приглашение к сотрудничеству.

Затем рекомендуется запросить проверку контрагента, чтобы снизить возможные риски в период сотрудничества.

Если появляется окно ниже, просто нажмите «Отправить». После этого сразу начнётся процесс подписания документа.

Как пригласить контрагента к ЭДО по идентификатору

У большинства операторов ЭДО предусмотрена возможность поиска и подключения контрагента не только по ИНН/КПП, но и по идентификатору участника ЭДО. Такой идентификатор присваивается каждой организации при регистрации в системе и используется для точного установления связи.

Порядок действий:

Запросите идентификатор у контрагента. Обычно он указывается в карточке организации в ЭДО или предоставляется по запросу бухгалтерии / ИТ-службы. Авторизуйтесь в системе ЭДО. Войдите в личный кабинет вашего оператора. Перейдите в раздел «Контрагенты» или «Приглашения». Выберите поиск по идентификатору. Введите код, полученный от партнёра. Сформируйте приглашение. В карточке найденной организации нажмите кнопку «Отправить приглашение». Дождитесь подтверждения. Контрагент должен принять приглашение у себя в системе, после чего обмен документами будет доступен.

Преимущества использования идентификатора:

исключаются ошибки при вводе реквизитов (например, совпадение по наименованию или опечатка в ИНН);

ускоряется поиск контрагента, особенно если у него несколько филиалов;

упрощается подключение при межоператорском обмене.

Образец приглашения контрагента к ЭДО

У каждого сервиса ЭДО может быть свой шаблон приглашения для партнёра. Но, как правило, тексты мало отличаются друг от друга и содержат схожую информацию.

ПРИМЕР Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! ООО «[Название вашей компании]» переходит на электронный документооборот и приглашает вас подключиться к системе [Название вашей системы ЭДО] ([Название оператора ЭДО]). ЭДО экономит время и деньги, ускоряет обмен документами и исключает риск их потери. Все файлы имеют юридическую силу и соответствуют ФЗ-63.Мы будем обмениваться договорами, счетами, актами и накладными. Чтобы подключиться, достаточно зарегистрироваться в [Название вашей системы ЭДО], получить КЭП (если её ещё нет) и принять наше приглашение.



Как подключить и использовать роуминг в Точка Банк

Подключать или отдельно настраивать роуминг в Точка Банке не нужно. Если вы сразу планируете отправлять документы контрагенту, сервис автоматически выпустит ID для роуминга при первом подписании — дополнительных настроек не потребуется.

Если же вы пока только настраиваете связь с контрагентом и хотите отправить запрос без обмена документами, сначала нужно выпустить ID для роуминга.

Банк работает в роуминге с операторами: Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Перед приглашением проверьте, есть ли оператор вашего контрагента в списке партнёров Точка Банка. Пригласить можно двумя способами.

Первый вариант — подписать с партнёром первый документ. Приглашение на обмен отправится автоматически, отдельно его высылать не нужно.